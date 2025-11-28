Энтузиасты раскопали бета-версию Fallout: New Vegas с массой вырезанного контента

Хотя за прошедшие 15 лет Fallout: New Vegas успели изучить вдоль и поперёк, предрелизные сборки культовой постапокалиптической RPG от Obsidian Entertainment до сих пор скрывают немало секретов.

Создатели YouTube-канала Games' Past отчитались о том, что раздобыли два прототипа Fallout: New Vegas. Они нашлись на девкитах Xbox 360, целый год пролежавших на полках комиссионного магазина в американском штате Юта.

Версии датируются 21 июля и 22 августа 2010 года. Первая является самой ранней из доступных публично для Fallout: New Vegas и содержит немало отличий от релизной, а вторая была создана в один день с финальной сборкой игры.

Июльская версия включает ряд вырезанных локаций (и изменений на сохранившихся), персонажей, текстур и диалогов. Например, c мистером Хаусом, который за месяц до завершения разработки выглядел совсем иначе, нежели на релизе.

Кроме того, сборка позволяет наконец поговорить с Мэрилин — вырезанным из финальной игры вторым секьюритроном мистера Хауса, который моддеры смогли восстановить (правда, лишь с одной строчкой диалога).

Среди найденных материалов также значатся файлы базы данных программы (PDB), которые содержат ценную информацию для обратного инжиниринга игры. Все находки авторы Games' Past собрали в публичный релиз.

В Games' Past надеются, что найденные ресурсы помогут раскопать ещё больше из того, какой Fallout: New Vegas была до выхода, вывести моддинг игры на новый уровень и восстановить оригинальные задумки разработчиков.