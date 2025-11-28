Сегодня 28 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software RPG, JRPG Энтузиасты раскопали бета-версию Fallout...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Энтузиасты раскопали бета-версию Fallout: New Vegas с массой вырезанного контента

Хотя за прошедшие 15 лет Fallout: New Vegas успели изучить вдоль и поперёк, предрелизные сборки культовой постапокалиптической RPG от Obsidian Entertainment до сих пор скрывают немало секретов.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображений: Bethesda Softworks

Создатели YouTube-канала Games' Past отчитались о том, что раздобыли два прототипа Fallout: New Vegas. Они нашлись на девкитах Xbox 360, целый год пролежавших на полках комиссионного магазина в американском штате Юта.

Версии датируются 21 июля и 22 августа 2010 года. Первая является самой ранней из доступных публично для Fallout: New Vegas и содержит немало отличий от релизной, а вторая была создана в один день с финальной сборкой игры.

Июльская сборка занимает 8 Гбайт против 6 Гбайт на релизе

Июльская сборка занимает 8 Гбайт против 6 Гбайт на релизе

Июльская версия включает ряд вырезанных локаций (и изменений на сохранившихся), персонажей, текстур и диалогов. Например, c мистером Хаусом, который за месяц до завершения разработки выглядел совсем иначе, нежели на релизе.

Кроме того, сборка позволяет наконец поговорить с Мэрилин — вырезанным из финальной игры вторым секьюритроном мистера Хауса, который моддеры смогли восстановить (правда, лишь с одной строчкой диалога).

Среди найденных материалов также значатся файлы базы данных программы (PDB), которые содержат ценную информацию для обратного инжиниринга игры. Все находки авторы Games' Past собрали в публичный релиз.

В Games' Past надеются, что найденные ресурсы помогут раскопать ещё больше из того, какой Fallout: New Vegas была до выхода, вывести моддинг игры на новый уровень и восстановить оригинальные задумки разработчиков.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Не только Fallout 3: инсайдер намекнул на ремастер Fallout: New Vegas
Самая узнаваемая песня в Fallout 4 пропала из игры с выходом юбилейного издания
Тодд Говард объяснил, почему система диалогов в Fallout 4 никому не понравилась, хотя на её создание ушла целая «вечность»
Бывший сценарист inXile рассекретил, когда выйдет Clockwork Revolution — амбициозная стимпанковая RPG про путешествия во времени
Control 2 могут показать на The Game Awards 2025 — Remedy зарегистрировала торговую марку Control Resonant
Слухи: датамайнеры нашли в файлах Assassin’s Creed Shadows название ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag
Теги: fallout: new vegas, obsidian entertainment, bethesda softworks, ролевая игра
fallout: new vegas, obsidian entertainment, bethesda softworks, ролевая игра
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Падающую на Землю обсерваторию NASA Swift будут спасать прицельным запуском крылатой ракеты
Так дальше продолжаться не может: штаб-квартира Nexperia призвала китайское подразделение возобновить поставки автомобильных чипов
«Гаражная» компания запустила предзаказ на одноместный летающий мотоцикл с предоплатой в $999
Аналитики раскрыли продажи Escape from Tarkov в Steam за первые две недели с релиза
После запуска ракеты «Союз МС-28» на Байконуре обнаружили повреждения конструкций стартовой площадки
Гора с плеч: SEC отказалась от иска к SolarWinds и её шефу по безопасности из-за нашумевшей атаки SUNBURST пятилетней давности 27 мин.
В Туркменистане узаконили майнинг и криптовалютные биржи 2 ч.
SAP предложила клиентам из Евросоюза суверенное ИИ-облако EU AI Cloud 2 ч.
Бывший сценарист inXile рассекретил, когда выйдет Clockwork Revolution — амбициозная стимпанковая RPG про путешествия во времени 3 ч.
Велосипедный хоррор Quite a Ride от создателя Selfloss «напугал до смерти» даже своего издателя 4 ч.
Control 2 могут показать на The Game Awards 2025 — Remedy зарегистрировала торговую марку Control Resonant 6 ч.
Москвичи и не только массово пожаловались на сбой в работе WhatsApp 7 ч.
«С тех пор игра сильно изменилась»: Ubisoft отреагировала на утечку внутренней презентации ремейка Prince of Persia: The Sands of Time 8 ч.
Steam наконец стал 64-битным — 32-битному клиенту осталось чуть больше месяца 16 ч.
Трассировка лучей на ПК, «Новая игра +» и прокачка «Легенды»: для Dying Light: The Beast вышло самое крупное обновление с релиза 20 ч.
В Минцифры рассказали, как обойти период «охлаждения» для иностранных SIM-карт 49 мин.
В Китае реализуют крупнейший в мире проект по хранению энергии в задутом под землю воздухе 2 ч.
Tesla подсмотрела у китайских конкурентов методы производства машин, признался экс-руководитель отдела продаж 3 ч.
Смартфоны Poco M7 и Redmi Note 14 сочетают высокую функциональность с доступной ценой 3 ч.
В Китае похвастались разработкой ИИ-ускорителя в полтора раза быстрее чипа Nvidia пятилетней давности 4 ч.
Люди даже не представляют, насколько ИИ изменит мир — но завершится всё пузырём, хоть и не скоро 4 ч.
Россияне показали преданность брендам своих смартфонов — больше всего любят Apple, Realme, Xiaomi и Samsung 4 ч.
Астрономы обнаружили молодую звезду с древней химией — похоже, она впитала часть партнёра по системе 4 ч.
Партнёры OpenAI набрали долгов на $100 млрд, чтобы оплатить ИИ-мегапроекты Альтмана 4 ч.
Сервер Giga Computing R284-A91 получил 16 отсеков для CXL-модулей формата E3.S 2T 4 ч.