Перенос GTA VI не помешает Forza Horizon 6 — инсайдер уточнил, когда выйдет новый гоночный хит от Playground Games

Недавний перенос GTA VI наверняка спутал планы разработчиков многих игр второй половины 2026 года, однако создателям гоночной аркады с открытым миром Forza Horizon 6 из Playground Games, похоже, беспокоиться не о чем.

Напомним, после месяцев слухов и утечек официальный анонс Forza Horizon 6 состоялся на прошедшей в конце сентября японской выставке Tokyo Game Show 2025. Релиз запланирован на 2026 год.

Надёжный инсайдер под псевдонимом Nate the Hate, предсказавший (среди прочих) место и время анонса Forza Horizon 6, у себя в микроблоге прокомментировал ориентировочные сроки выхода игры.

На вопрос пользователя, означает ли перенос GTA VI релиз Forza Horizon 6 в первой половине 2026 года, Nate the Hate ответил: «Первая половина 2026 года была целью [разработчиков] и остаётся таковой».

Как и предполагалось, события Forza Horizon 6 развернутся в Японии — самом востребованном антураже среди фанатов серии. Перенести действие игры в Страну восходящего солнца просили с выхода первой части.

Проект предложит бесшовный открытый мир с разнообразными локациями, смену времён года (в том числе сезон сакуры) и достоверное изображение Японии, включая её автомобильную культуру.

Forza Horizon 6 создаётся для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, Game Pass (Ultimate, PC), а также PS5. Версия для консоли Sony, впрочем, выйдет позже остальных (насколько позже, неясно).