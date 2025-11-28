Сегодня 28 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Перенос GTA VI не помешает Forza Horizon...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Перенос GTA VI не помешает Forza Horizon 6 — инсайдер уточнил, когда выйдет новый гоночный хит от Playground Games

Недавний перенос GTA VI наверняка спутал планы разработчиков многих игр второй половины 2026 года, однако создателям гоночной аркады с открытым миром Forza Horizon 6 из Playground Games, похоже, беспокоиться не о чем.

Источник изображений: Steam ( 子柒同邪 )

Источник изображений: Steam (子柒同邪)

Напомним, после месяцев слухов и утечек официальный анонс Forza Horizon 6 состоялся на прошедшей в конце сентября японской выставке Tokyo Game Show 2025. Релиз запланирован на 2026 год.

Надёжный инсайдер под псевдонимом Nate the Hate, предсказавший (среди прочих) место и время анонса Forza Horizon 6, у себя в микроблоге прокомментировал ориентировочные сроки выхода игры.

На вопрос пользователя, означает ли перенос GTA VI релиз Forza Horizon 6 в первой половине 2026 года, Nate the Hate ответил: «Первая половина 2026 года была целью [разработчиков] и остаётся таковой».

Источник изображения: Xbox Game Studios

Источник изображения: Xbox Game Studios

Как и предполагалось, события Forza Horizon 6 развернутся в Японии — самом востребованном антураже среди фанатов серии. Перенести действие игры в Страну восходящего солнца просили с выхода первой части.

Проект предложит бесшовный открытый мир с разнообразными локациями, смену времён года (в том числе сезон сакуры) и достоверное изображение Японии, включая её автомобильную культуру.

Forza Horizon 6 создаётся для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, Game Pass (Ultimate, PC), а также PS5. Версия для консоли Sony, впрочем, выйдет позже остальных (насколько позже, неясно).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft наконец анонсировала Forza Horizon 6, в том числе для PS5 — первый трейлер и подробности
THQ Nordic объявила дату выхода гоночной аркады с открытым миром Wreckreation — это смесь Burnout Paradise и Trackmania
Спустя полтора года после отключения серверов фанаты вернули The Crew к жизни — эту версию Ubisoft отобрать не сможет
«Дорога была долгой, но скоро мы будем дома»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft наконец получила дату выхода в раннем доступе
Бывший сценарист inXile рассекретил, когда выйдет Clockwork Revolution — амбициозная стимпанковая RPG про путешествия во времени
Велосипедный хоррор Quite a Ride от создателя Selfloss «напугал до смерти» даже своего издателя
Теги: forza horizon 6, playground games, xbox game studios, гоночная игра, аркада
forza horizon 6, playground games, xbox game studios, гоночная игра, аркада
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Падающую на Землю обсерваторию NASA Swift будут спасать прицельным запуском крылатой ракеты
Так дальше продолжаться не может: штаб-квартира Nexperia призвала китайское подразделение возобновить поставки автомобильных чипов
«Гаражная» компания запустила предзаказ на одноместный летающий мотоцикл с предоплатой в $999
Аналитики раскрыли продажи Escape from Tarkov в Steam за первые две недели с релиза
После запуска ракеты «Союз МС-28» на Байконуре обнаружили повреждения конструкций стартовой площадки
Гора с плеч: SEC отказалась от иска к SolarWinds и её шефу по безопасности из-за нашумевшей атаки SUNBURST пятилетней давности 27 мин.
В Туркменистане узаконили майнинг и криптовалютные биржи 2 ч.
SAP предложила клиентам из Евросоюза суверенное ИИ-облако EU AI Cloud 2 ч.
Бывший сценарист inXile рассекретил, когда выйдет Clockwork Revolution — амбициозная стимпанковая RPG про путешествия во времени 3 ч.
Велосипедный хоррор Quite a Ride от создателя Selfloss «напугал до смерти» даже своего издателя 4 ч.
Control 2 могут показать на The Game Awards 2025 — Remedy зарегистрировала торговую марку Control Resonant 6 ч.
Москвичи и не только массово пожаловались на сбой в работе WhatsApp 7 ч.
«С тех пор игра сильно изменилась»: Ubisoft отреагировала на утечку внутренней презентации ремейка Prince of Persia: The Sands of Time 8 ч.
Steam наконец стал 64-битным — 32-битному клиенту осталось чуть больше месяца 16 ч.
Трассировка лучей на ПК, «Новая игра +» и прокачка «Легенды»: для Dying Light: The Beast вышло самое крупное обновление с релиза 20 ч.
В Минцифры рассказали, как обойти период «охлаждения» для иностранных SIM-карт 49 мин.
В Китае реализуют крупнейший в мире проект по хранению энергии в задутом под землю воздухе 2 ч.
Tesla подсмотрела у китайских конкурентов методы производства машин, признался экс-руководитель отдела продаж 3 ч.
Смартфоны Poco M7 и Redmi Note 14 сочетают высокую функциональность с доступной ценой 3 ч.
В Китае похвастались разработкой ИИ-ускорителя в полтора раза быстрее чипа Nvidia пятилетней давности 4 ч.
Люди даже не представляют, насколько ИИ изменит мир — но завершится всё пузырём, хоть и не скоро 4 ч.
Россияне показали преданность брендам своих смартфонов — больше всего любят Apple, Realme, Xiaomi и Samsung 4 ч.
Астрономы обнаружили молодую звезду с древней химией — похоже, она впитала часть партнёра по системе 4 ч.
Партнёры OpenAI набрали долгов на $100 млрд, чтобы оплатить ИИ-мегапроекты Альтмана 4 ч.
Сервер Giga Computing R284-A91 получил 16 отсеков для CXL-модулей формата E3.S 2T 4 ч.