Сегодня 29 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Лопнувший ИИ-пузырь не вернёт рабочие ме...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Лопнувший ИИ-пузырь не вернёт рабочие места сокращённым специалистам

Отраслевые аналитики чаще выражают озабоченность опасностью формирования ИИ-пузыря по причине возможных негативных последствий для макроэкономики, но на уровне рынка труда крах идей всеобщей автоматизации ситуацию не улучшит, как предупреждают эксперты. Даже если пузырь лопнет, потерявшим работу из-за ИИ никто её не вернёт.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Издание South China Morning Post в силу своей региональной специфики обратилось к теме внедрения искусственного интеллекта компаниями в Юго-Восточной Азии. По словам некоторых участников рынка, весь этот хайп вокруг ИИ на уровне инвесторов никак не связан с пониманием возможностей реальной трансформации бизнесс-процессов. По словам основателя сингапурского стартапа Replyr.ai Дилана Тана (Dylan Tan), сейчас метку ИИ лепят на всё подряд, даже если это никак не связано с искусственным интеллектом, и добром такая тенденция не закончится. Рано или поздно рыночная коррекция удалит весь лишний шум, и этот болезненный процесс пойдёт на пользу.

Европейский Центробанк уже выступил с предупреждением, что синдром FOMO, который подразумевает боязнь инвесторов упустить важные возможности обогащения, приведёт к формированию пузыря, угрожающего крахом всей мировой экономике. В той же Юго-Восточной Азии, однако, ИИ пока не является серьёзным драйвером роста котировок. Если мировой пузырь лопнет в ближайшее время, азиатская экономика не пострадает столь серьёзно.

Азиатские инвесторы стараются финансировать инфраструктурные проекты в сфере ИИ более избирательно, отдавая предпочтение финтеху, логистике и производству. В Малайзии, например, поддержкой инвесторов пользуется стартап SkyeChip, который намерен разработать собственные ИИ-ускорители, способные найти применение в центрах обработки данных, автомобилях с автопилотом и роботах. Постепенно происходит фильтрация направлений инвестирования средств, выделяются потенциальные лидеры рынка.

При этом важно понимать, что на рынок труда ИИ-революция влияет необратимо. Даже если ИИ-пузырь схлопнется, автоматизация никуда не денется, и рабочие места уволенным сотрудникам никто не вернёт. Программы переподготовки персонала в свете этой тенденции должны приниматься на государственном уровне. Если переход осуществлять планомерно, то социальные последствия развития ИИ будут минимальными. Производительность труда в этом случае удастся действительно повысить, не увеличив процент безработных.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Выпускники ИТ-специальностей в США оказались никому не нужны из-за экспансии ИИ
Руководители крупных компаний перестали скрывать, что ИИ грозит массовыми увольнениями
ООН: ИИ уничтожит почти половину рабочих мест к 2033 году
Бывший глава Intel Гелсингер заявил, что к концу десятилетия нынешние ускорители ИИ станут бесполезными
Сбой системы охлаждения ЦОД остановил торги на крупнейшей в мире бирже деривативов
Российский рынок IT резко замедлил рост в 2025 году — продажи оборудования и вовсе упадут
Теги: ии, рынок труда, аналитика, сокращения
ии, рынок труда, аналитика, сокращения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Китае реализуют крупнейший в мире проект по хранению энергии в задутом под землю воздухе
Так дальше продолжаться не может: штаб-квартира Nexperia призвала китайское подразделение возобновить поставки автомобильных чипов
Расчёты обнаружили астероид, который трижды станет нашей мини-луной с ненулевыми шансами упасть на Землю
Люди даже не представляют, насколько ИИ изменит мир — но завершится всё пузырём, хоть и не скоро
Team Cherry подтвердила работу над DLC для Hollow Knight: Silksong и заинтриговала фанатов тизерами нового контента
Новая статья: PowerWash Simulator 2 — опять работать. Рецензия 6 ч.
Американцы стали уходить из X, отдавая предпочтение TikTok 7 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» перенесли на 2026 год — новый трейлер и предзаказ с «максимальной скидкой» 9 ч.
OpenAI урезала лимиты на генерацию контента с помощью Sora — Google так же поступила с Nano Banana Pro 9 ч.
«РТК-ЦОД» запустила новую площадку «Облака КИИ» в московском дата-центре 9 ч.
Перенос GTA VI не помешает Forza Horizon 6 — инсайдер уточнил, когда выйдет новый гоночный хит от Playground Games 9 ч.
«Дорога была долгой, но скоро мы будем дома»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft наконец получила дату выхода в раннем доступе 11 ч.
Энтузиасты раскопали бета-версию Fallout: New Vegas с массой вырезанного контента 12 ч.
Гора с плеч: SEC отказалась от иска к SolarWinds и её шефу по безопасности из-за нашумевшей атаки SUNBURST пятилетней давности 14 ч.
В Туркменистане узаконили майнинг и криптовалютные биржи 14 ч.
Японский электрокар Owl Roadster установил новый мировой рекорд разгона почти до сотни 5 ч.
Google внезапно самоустранилась из антимонопольного спора с Microsoft по поводу облаков в Европе 8 ч.
Erying выпустила настольные материнские платы с мобильными процессорами Intel Core Ultra 200H 8 ч.
Хитрый трюк помог станции NASA развенчать дутую сенсацию о подземном озере на Марсе 9 ч.
Сбой в системе охлаждения ЦОД обрушил крупнейшую в мире товарную биржу CME 9 ч.
По слухам, Apple возобновит сотрудничество с Intel в сфере чипов, но не как раньше 9 ч.
Сбой системы охлаждения ЦОД остановил торги на крупнейшей в мире бирже деривативов 12 ч.
Российский рынок IT резко замедлил рост в 2025 году — продажи оборудования и вовсе упадут 12 ч.
Фрески из Помпей помогут восстановить роботы 12 ч.
Alibaba и ByteDance натренировались тренировать передовые ИИ-модели в ЦОД Юго-Восточной Азии 12 ч.