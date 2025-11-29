Лопнувший ИИ-пузырь не вернёт рабочие места сокращённым специалистам

Отраслевые аналитики чаще выражают озабоченность опасностью формирования ИИ-пузыря по причине возможных негативных последствий для макроэкономики, но на уровне рынка труда крах идей всеобщей автоматизации ситуацию не улучшит, как предупреждают эксперты. Даже если пузырь лопнет, потерявшим работу из-за ИИ никто её не вернёт.

Издание South China Morning Post в силу своей региональной специфики обратилось к теме внедрения искусственного интеллекта компаниями в Юго-Восточной Азии. По словам некоторых участников рынка, весь этот хайп вокруг ИИ на уровне инвесторов никак не связан с пониманием возможностей реальной трансформации бизнесс-процессов. По словам основателя сингапурского стартапа Replyr.ai Дилана Тана (Dylan Tan), сейчас метку ИИ лепят на всё подряд, даже если это никак не связано с искусственным интеллектом, и добром такая тенденция не закончится. Рано или поздно рыночная коррекция удалит весь лишний шум, и этот болезненный процесс пойдёт на пользу.

Европейский Центробанк уже выступил с предупреждением, что синдром FOMO, который подразумевает боязнь инвесторов упустить важные возможности обогащения, приведёт к формированию пузыря, угрожающего крахом всей мировой экономике. В той же Юго-Восточной Азии, однако, ИИ пока не является серьёзным драйвером роста котировок. Если мировой пузырь лопнет в ближайшее время, азиатская экономика не пострадает столь серьёзно.

Азиатские инвесторы стараются финансировать инфраструктурные проекты в сфере ИИ более избирательно, отдавая предпочтение финтеху, логистике и производству. В Малайзии, например, поддержкой инвесторов пользуется стартап SkyeChip, который намерен разработать собственные ИИ-ускорители, способные найти применение в центрах обработки данных, автомобилях с автопилотом и роботах. Постепенно происходит фильтрация направлений инвестирования средств, выделяются потенциальные лидеры рынка.

При этом важно понимать, что на рынок труда ИИ-революция влияет необратимо. Даже если ИИ-пузырь схлопнется, автоматизация никуда не денется, и рабочие места уволенным сотрудникам никто не вернёт. Программы переподготовки персонала в свете этой тенденции должны приниматься на государственном уровне. Если переход осуществлять планомерно, то социальные последствия развития ИИ будут минимальными. Производительность труда в этом случае удастся действительно повысить, не увеличив процент безработных.