Сегодня 29 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Опасный сбой в программном обеспечении A...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Опасный сбой в программном обеспечении Airbus 320 вызвал необходимость обновления у более чем 6500 авиалайнеров

Туристическая отрасль в эти дни столкнулась с внезапной проблемой, поскольку европейский авиагигант Airbus рекомендовал авиакомпаниям воздержаться от эксплуатации определённых модификаций лайнеров серии A320 из-за опасного программного дефекта, требующего устранения. Под отзыв попали более 6500 воздушных судов, и это может стать серьёзной проблемой для мировой гражданской авиации.

Источник изображения: Airbus

Источник изображения: Airbus

По сути, дебютировавшее в конце восьмидесятых годов прошлого века семейство авиалайнеров Airbus A320 является самым коммерчески успешным, оно как раз и определило процветание этого производителя. Сейчас во всём мире в эксплуатации находятся около 11 000 авиалайнеров этого семейства, более половины требует срочного обновления программного обеспечения. У некоторой части оно может быть произведено довольно быстро, но более старые модификации воздушных судов потребуют более длительной процедуры с вмешательством в управляющую автоматику.

Причиной проблемы стало аномальное поведение блока управления рулями высоты ELAC. Инцидент с авиалайнером Airbus A320 авиакомпании JetBlue произошёл ещё 30 октября на маршруте из Канкуна в Нью-Джерси, когда авиалайнер произвольно «клюнул носом» без воздействия пилота на штурвал. В результате манёвра никто не пострадал, но лайнеру пришлось совершить экстренную посадку во Флориде. Устройство авионики Airbus A320 подразумевает отсутствие дублирующей гидравлической системы управления рулями высоты, и изначально «управление по проводам» было призвано предложить систему автопилотирования, предупреждающую внезапные опасные манёвры, но в данном случае как раз оно их и спровоцировало.

Многие авиакомпании теперь столкнулись с нехваткой авиалайнеров, поскольку на обновление ПО потенциально опасных блоков управления Airbus A320 уйдёт некоторое время. Некоторые участники рынка авиаперевозок были вынуждены отменять рейсы, на которые уже проданы билеты, и прекратить продажу на новые рейсы почти до середины декабря. Подобные истории в современной авиации не являются редкостью. Некоторое время назад управляющее ПО конкурирующих Boeing 737 Max стало предметом расследования после опасных сбоев в работе, которые в двух случаях привели к крушению авиалайнеров.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Летающие электромобили Alef получили базу для испытаний в Кремниевой долине — серийное производство не за горами
Австралия станет космической державой — первая ракета готова к историческому запуску
Эколайнеры Airbus получат сверхпроводящие электродвигатели и водородные топливные ячейки
Японский электрокар Owl Roadster установил новый мировой рекорд разгона почти до сотни
Google внезапно самоустранилась из антимонопольного спора с Microsoft по поводу облаков в Европе
Tesla подсмотрела у китайских конкурентов методы производства машин, признался экс-руководитель отдела продаж
Теги: airbus, boeing 737 max, управление, авиация, авиаперевозки
airbus, boeing 737 max, управление, авиация, авиаперевозки
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Китае реализуют крупнейший в мире проект по хранению энергии в задутом под землю воздухе
Так дальше продолжаться не может: штаб-квартира Nexperia призвала китайское подразделение возобновить поставки автомобильных чипов
Расчёты обнаружили астероид, который трижды станет нашей мини-луной с ненулевыми шансами упасть на Землю
Люди даже не представляют, насколько ИИ изменит мир — но завершится всё пузырём, хоть и не скоро
Team Cherry подтвердила работу над DLC для Hollow Knight: Silksong и заинтриговала фанатов тизерами нового контента
Новая статья: PowerWash Simulator 2 — опять работать. Рецензия 6 ч.
Американцы стали уходить из X, отдавая предпочтение TikTok 7 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» перенесли на 2026 год — новый трейлер и предзаказ с «максимальной скидкой» 9 ч.
OpenAI урезала лимиты на генерацию контента с помощью Sora — Google так же поступила с Nano Banana Pro 9 ч.
«РТК-ЦОД» запустила новую площадку «Облака КИИ» в московском дата-центре 9 ч.
Перенос GTA VI не помешает Forza Horizon 6 — инсайдер уточнил, когда выйдет новый гоночный хит от Playground Games 9 ч.
«Дорога была долгой, но скоро мы будем дома»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft наконец получила дату выхода в раннем доступе 11 ч.
Энтузиасты раскопали бета-версию Fallout: New Vegas с массой вырезанного контента 12 ч.
Гора с плеч: SEC отказалась от иска к SolarWinds и её шефу по безопасности из-за нашумевшей атаки SUNBURST пятилетней давности 14 ч.
В Туркменистане узаконили майнинг и криптовалютные биржи 14 ч.
Японский электрокар Owl Roadster установил новый мировой рекорд разгона почти до сотни 5 ч.
Google внезапно самоустранилась из антимонопольного спора с Microsoft по поводу облаков в Европе 8 ч.
Erying выпустила настольные материнские платы с мобильными процессорами Intel Core Ultra 200H 8 ч.
Хитрый трюк помог станции NASA развенчать дутую сенсацию о подземном озере на Марсе 9 ч.
Сбой в системе охлаждения ЦОД обрушил крупнейшую в мире товарную биржу CME 9 ч.
По слухам, Apple возобновит сотрудничество с Intel в сфере чипов, но не как раньше 9 ч.
Сбой системы охлаждения ЦОД остановил торги на крупнейшей в мире бирже деривативов 12 ч.
Российский рынок IT резко замедлил рост в 2025 году — продажи оборудования и вовсе упадут 12 ч.
Фрески из Помпей помогут восстановить роботы 12 ч.
Alibaba и ByteDance натренировались тренировать передовые ИИ-модели в ЦОД Юго-Восточной Азии 12 ч.