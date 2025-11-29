Опасный сбой в программном обеспечении Airbus 320 вызвал необходимость обновления у более чем 6500 авиалайнеров

Туристическая отрасль в эти дни столкнулась с внезапной проблемой, поскольку европейский авиагигант Airbus рекомендовал авиакомпаниям воздержаться от эксплуатации определённых модификаций лайнеров серии A320 из-за опасного программного дефекта, требующего устранения. Под отзыв попали более 6500 воздушных судов, и это может стать серьёзной проблемой для мировой гражданской авиации.

По сути, дебютировавшее в конце восьмидесятых годов прошлого века семейство авиалайнеров Airbus A320 является самым коммерчески успешным, оно как раз и определило процветание этого производителя. Сейчас во всём мире в эксплуатации находятся около 11 000 авиалайнеров этого семейства, более половины требует срочного обновления программного обеспечения. У некоторой части оно может быть произведено довольно быстро, но более старые модификации воздушных судов потребуют более длительной процедуры с вмешательством в управляющую автоматику.

Причиной проблемы стало аномальное поведение блока управления рулями высоты ELAC. Инцидент с авиалайнером Airbus A320 авиакомпании JetBlue произошёл ещё 30 октября на маршруте из Канкуна в Нью-Джерси, когда авиалайнер произвольно «клюнул носом» без воздействия пилота на штурвал. В результате манёвра никто не пострадал, но лайнеру пришлось совершить экстренную посадку во Флориде. Устройство авионики Airbus A320 подразумевает отсутствие дублирующей гидравлической системы управления рулями высоты, и изначально «управление по проводам» было призвано предложить систему автопилотирования, предупреждающую внезапные опасные манёвры, но в данном случае как раз оно их и спровоцировало.

Многие авиакомпании теперь столкнулись с нехваткой авиалайнеров, поскольку на обновление ПО потенциально опасных блоков управления Airbus A320 уйдёт некоторое время. Некоторые участники рынка авиаперевозок были вынуждены отменять рейсы, на которые уже проданы билеты, и прекратить продажу на новые рейсы почти до середины декабря. Подобные истории в современной авиации не являются редкостью. Некоторое время назад управляющее ПО конкурирующих Boeing 737 Max стало предметом расследования после опасных сбоев в работе, которые в двух случаях привели к крушению авиалайнеров.