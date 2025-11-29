Сегодня 29 ноября 2025
Благодаря Google и ИИ акции MediaTek показали лучшую неделю с 2002 года

Акции MediaTek продемонстрировали лучшую неделю с 2002 года — выступающая её клиентом Google добилась колоссального успеха в области искусственного интеллекта и вселила в инвесторов оптимизм в отношении тайваньского производителя чипов.

Источник изображения: mediatek.com

Источник изображения: mediatek.com

Накануне на торгах в Тайбэе акции MediaTek демонстрировали положительную динамику пятый день подряд — недельный рост составил 22 % благодаря энтузиазму инвесторов по поводу новейшей модели Google Gemini и сделок поискового гиганта в области чипов для систем ИИ. MediaTek помогает компании в разработке тензорных процессоров (TPU), способных выступить противовесом ИИ-ускорителям Nvidia.

Тайваньский чипмейкер известен в первую очередь как разработчик процессоров для смартфонов, но в этом сегменте сейчас всё непросто: невысокий спрос на конечную продукцию, скромная маржа из-за активной конкуренции и крупных затрат на разработку. Успехи Google пришлись кстати — даже после резкого роста акции MediaTek торгуются на 1 % дешевле, чем годом ранее.

Компания, конечно, продолжит сотрудничать с китайскими производителями смартфонов, но в 2026 году это направление обещает быть непростым, зато проект TPU Google способен это компенсировать, считают аналитики; рейтинг её акций был повышен. Прогноз по вкладу TPU в общие продажи Mediatek на 2027 год эксперты повысили с $1,8 млрд до $4 млрд; а в 2028 году на эти чипы могут приходиться 20 % операционной прибыли компании — более точный показатель будет зависеть от решений, которые примут в MediaTek и Google. Ещё одним хорошим знаком считаются переговоры Meta с Google по поводу аренды TPU на 2027 год — на этом проекте у MediaTek тоже будет возможность заработать.

В целом отношение инвесторов к ценным бумагам компании оптимистическое: 23 рекомендуют покупать, 10 — держать, а продавать не рекомендует никто. Средний прогноз на будущий год — рост на 9 %. Аналитики также «больше склоняются» покупать акции MediaTek и других партнёров Google, чем игроков из цепочки Nvidia.

Источник:

