Сегодня 29 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Главы технологических компаний наперебой...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Главы технологических компаний наперебой заговорили о ЦОД в космосе

В последние месяцы главы технологических компаний всё чаще преподносят идею строить центры обработки данных на земной орбите, обращает внимание Business Insider. Там ЦОД обещают обходиться дешевле, чем на Земле.

Источник изображения: NASA / unsplash.com

Источник изображения: NASA / unsplash.com

Сегодня эта идея может казаться «безумной», признался недавно в подкасте «ИИ Google: примечания к выпуску» гендиректор компании Сундар Пичаи (Sundar Pichai). Но «когда отступишь на шаг назад и представишь, сколько нам понадобится вычислительных мощностей, всё обретает смысл, и это уже вопрос времени». Так он прокомментировал новую программу Project Suncatcher, посвящённую строительству ЦОД для обучения ИИ на орбите, и выразил надежду, что первый тензорный процессор Google заработает в космосе уже в 2027 году. «Может, увидим Tesla Roadster», — пошутил он.

В 2018 году Илон Маск (Elon Musk) действительно отправил на ракете SpaceX электромобиль с манекеном в скафандре на водительском сиденье — в этом году астрономы приняли его за астероид. Маск тоже заинтересовался идеей запуска ЦОД в космос. «Starship должен быть способен каждый год выводить 300 ГВт, а то и 500 ГВт ИИ-спутников на солнечной энергии в год. Именно „в год“ — вот что важно», — написал он недавно в своей соцсети X. Для сравнения, сейчас мощность всех ЦОД на Земле составляет 59 ГВт, а к 2050 году мировой спрос на электроэнергию должен удвоиться, в том числе из-за ЦОД для ИИ.

Основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) предсказал, что космические ЦОД начнут работать в ближайшие десять или двадцать лет. «Думаю, со временем большая часть мира будет покрыта ЦОД. Но не знаю, потому что мы, может, разместим их в космосе. Например, построим в солнечной системе большую сферу Дайсона и скажем: „А строить их на Земле на самом деле смысла нет“», — заявил летом в интервью глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman).

Гендиректор Salesforce Марк Бениофф (Marc Benioff) отметил, что размещать ЦОД в космосе дешевле всего — там для питания и охлаждения «постоянно используется солнечная энергия, и батареи не нужны». «Земля получает примерно одну–две миллиардных доли солнечной энергии. Поэтому если хочешь нечто, где, скажем, в миллион раз больше энергии, чем может произвести Земля, нужно отправляться в космос. Вот здесь иметь космическую компанию очень удобно», — добавил Маск.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SpaceX Falcon 9 слетала в космос 150 раз с начала года — на орбиту выведана очередная партия спутников Starlink
В США испытали беспроводное питание для спутников
Маск пообещал дешёвые ИИ-серверы в космосе через пять лет — Хуанг назвал эти планы «мечтой»
На орбиту запущен пятый «завод» компании Varda Space — теперь их там два одновременно
OpenAI не выйдет на прибыльность до 2030 года, но потребует $207 млрд на развитие
Благодаря Google и ИИ акции MediaTek показали лучшую неделю с 2002 года
Теги: ии, цод, космос
ии, цод, космос
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Китае реализуют крупнейший в мире проект по хранению энергии в задутом под землю воздухе
Так дальше продолжаться не может: штаб-квартира Nexperia призвала китайское подразделение возобновить поставки автомобильных чипов
Расчёты обнаружили астероид, который трижды станет нашей мини-луной с ненулевыми шансами упасть на Землю
Люди даже не представляют, насколько ИИ изменит мир — но завершится всё пузырём, хоть и не скоро
Team Cherry подтвердила работу над DLC для Hollow Knight: Silksong и заинтриговала фанатов тизерами нового контента
Новая статья: PowerWash Simulator 2 — опять работать. Рецензия 6 ч.
Американцы стали уходить из X, отдавая предпочтение TikTok 7 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» перенесли на 2026 год — новый трейлер и предзаказ с «максимальной скидкой» 9 ч.
OpenAI урезала лимиты на генерацию контента с помощью Sora — Google так же поступила с Nano Banana Pro 9 ч.
«РТК-ЦОД» запустила новую площадку «Облака КИИ» в московском дата-центре 9 ч.
Перенос GTA VI не помешает Forza Horizon 6 — инсайдер уточнил, когда выйдет новый гоночный хит от Playground Games 9 ч.
«Дорога была долгой, но скоро мы будем дома»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft наконец получила дату выхода в раннем доступе 11 ч.
Энтузиасты раскопали бета-версию Fallout: New Vegas с массой вырезанного контента 12 ч.
Гора с плеч: SEC отказалась от иска к SolarWinds и её шефу по безопасности из-за нашумевшей атаки SUNBURST пятилетней давности 14 ч.
В Туркменистане узаконили майнинг и криптовалютные биржи 14 ч.
Японский электрокар Owl Roadster установил новый мировой рекорд разгона почти до сотни 5 ч.
Google внезапно самоустранилась из антимонопольного спора с Microsoft по поводу облаков в Европе 8 ч.
Erying выпустила настольные материнские платы с мобильными процессорами Intel Core Ultra 200H 8 ч.
Хитрый трюк помог станции NASA развенчать дутую сенсацию о подземном озере на Марсе 9 ч.
Сбой в системе охлаждения ЦОД обрушил крупнейшую в мире товарную биржу CME 9 ч.
По слухам, Apple возобновит сотрудничество с Intel в сфере чипов, но не как раньше 9 ч.
Сбой системы охлаждения ЦОД остановил торги на крупнейшей в мире бирже деривативов 12 ч.
Российский рынок IT резко замедлил рост в 2025 году — продажи оборудования и вовсе упадут 12 ч.
Фрески из Помпей помогут восстановить роботы 12 ч.
Alibaba и ByteDance натренировались тренировать передовые ИИ-модели в ЦОД Юго-Восточной Азии 12 ч.