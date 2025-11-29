Главы технологических компаний наперебой заговорили о ЦОД в космосе

В последние месяцы главы технологических компаний всё чаще преподносят идею строить центры обработки данных на земной орбите, обращает внимание Business Insider. Там ЦОД обещают обходиться дешевле, чем на Земле.

Сегодня эта идея может казаться «безумной», признался недавно в подкасте «ИИ Google: примечания к выпуску» гендиректор компании Сундар Пичаи (Sundar Pichai). Но «когда отступишь на шаг назад и представишь, сколько нам понадобится вычислительных мощностей, всё обретает смысл, и это уже вопрос времени». Так он прокомментировал новую программу Project Suncatcher, посвящённую строительству ЦОД для обучения ИИ на орбите, и выразил надежду, что первый тензорный процессор Google заработает в космосе уже в 2027 году. «Может, увидим Tesla Roadster», — пошутил он.

В 2018 году Илон Маск (Elon Musk) действительно отправил на ракете SpaceX электромобиль с манекеном в скафандре на водительском сиденье — в этом году астрономы приняли его за астероид. Маск тоже заинтересовался идеей запуска ЦОД в космос. «Starship должен быть способен каждый год выводить 300 ГВт, а то и 500 ГВт ИИ-спутников на солнечной энергии в год. Именно „в год“ — вот что важно», — написал он недавно в своей соцсети X. Для сравнения, сейчас мощность всех ЦОД на Земле составляет 59 ГВт, а к 2050 году мировой спрос на электроэнергию должен удвоиться, в том числе из-за ЦОД для ИИ.

Основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) предсказал, что космические ЦОД начнут работать в ближайшие десять или двадцать лет. «Думаю, со временем большая часть мира будет покрыта ЦОД. Но не знаю, потому что мы, может, разместим их в космосе. Например, построим в солнечной системе большую сферу Дайсона и скажем: „А строить их на Земле на самом деле смысла нет“», — заявил летом в интервью глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman).

Гендиректор Salesforce Марк Бениофф (Marc Benioff) отметил, что размещать ЦОД в космосе дешевле всего — там для питания и охлаждения «постоянно используется солнечная энергия, и батареи не нужны». «Земля получает примерно одну–две миллиардных доли солнечной энергии. Поэтому если хочешь нечто, где, скажем, в миллион раз больше энергии, чем может произвести Земля, нужно отправляться в космос. Вот здесь иметь космическую компанию очень удобно», — добавил Маск.