Сборник хорроров Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition от авторов ремейка Silent Hill 2 выйдет на Nintendo Switch 2 уже 19 декабря

В прошлом месяце разработчики из Bloober Team (Cronos: The New Dawn, ремейк Silent Hill 2) анонсировали для консоли Nintendo Switch 2 особый набор своих хорроров Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition. А теперь стала известна дата его выхода — 19 декабря.

Представленный сборник включает в себя обновлённые версии Layers of Fear и Layers of Fear 2, дополнительные главы историй обеих игр, а также весь выходивший для них контент. Представленный по случаю объявления даты релиза трейлер также сообщает, что оба проекта поддерживают сенсорное управление, HDR и даже рейтрейсинг.

Набор The Final Masterpiece Edition включает в себя истории сразу трёх персонажей — Актёра, Художника и Писателя. Каждый из них одержим своей преданностью искусству, что влечёт за собой непредсказуемые последствия.

Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition можно будет купить на Nintendo Switch 2 за $40 с 19 декабря.