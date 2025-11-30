Кооперативное приключение Split Fiction получило неофициальную русскую озвучку от Mechanics VoiceOver

Российская студия перевода и озвучения Mechanics VoiceOver сообщила о выпуске русского дубляжа для кооперативного приключения Split Fiction. Соответствующее объявление появилось в официальной группе студии в VK.

Во время работы над локализацией Split Fiction участники Mechanics VoiceOver обращались к коллегам из студий RavenCat и Kansai, которые помогали им в вопросах записи и режиссуры актёров.

«Огромный пласт работы наконец-то позади, и мы очень надеемся, что благодаря нашим стараниям вы получите максимальное удовольствие при прохождении кооперативного экшена Split Fiction полностью на русском языке!» — обратились локализаторы к фанатам своего творчества.

Напомним, по сюжету Split Fiction писательницы-антиподы Мио и Зоя (одна пишет научную фантастику, другая — фэнтези) оказываются заперты в собственных сюжетах. Чтобы выбраться, сохранив свои воспоминания, им придётся работать сообща, изучать различные умения и преодолевать трудности, путешествуя между научно-фантастическими и сказочными мирами.

Split Fiction вышла 6 марта на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S. В сервисе Valve у игры с момента релиза набралось свыше 64 тыс. отзывов (рейтинг 97 %). Скачать архив с локализацией от Mechanics VoiceOver можно с «Яндекс Диска».