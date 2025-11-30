Инвесторы пока не боятся вкладывать деньги в ИИ-стартапы на фоне разговоров о формировании пузыря

Зародившийся в сознании некоторых инвесторов скепсис по поводу неизменности роста котировок акций компаний, причастных к развитию инфраструктуры искусственного интеллекта, уже вызвал корректировку на бирже и заставил основателя Nvidia оправдываться. Между тем, в сегменте стартапов пессимизмом пока и не пахнет, и их основатели продолжают грести деньги лопатой.

Об этом сообщает Financial Times по итогам консультаций с рядом американских венчурных инвесторов, которые вкладывают средства в молодые компании на начальных этапах в надежде заработать деньги на росте их капитализации в будущем. Феномен заключается в том, что на рынке труда сейчас не так много эффективных специалистов в сфере искусственного интеллекта, поэтому получившие даже небольшой опыт разработчики нередко уходят от своих работодателей, чтобы основать собственные стартапы. Инвесторы при этом охотно доверяют им крупные суммы, не особо задумываясь о последствиях.

По сути, наиболее ярким примером такого дробления могут служить истории появления стартапов Thinking Machines Lab и Safe Superintelligence, основанные выходцами из OpenAI Мирой Мурати (Mira Murati) и Ильёй Суцкевером. Капитализация их стартапов в пределах первого года существования выросла до десятков миллиардов долларов США. Первый из них, по некоторым оценкам, сейчас стоит $50 млрд. Основатели стартапов легко привлекают сотни миллионов долларов, не располагая особой историей или репутацией, при этом венчурные инвесторы выстраиваются в очереди, чтобы отдать им деньги. Некоторые инвесторы предполагают, что среди самых крупных ИИ-стартапов в США в ближайшие два года с высокой вероятностью найдётся тот, чья капитализация в указанный период достигнет $1 трлн даже до выхода на IPO.

Основателей стартапов вероятность банкротства не очень пугает. Если что-то в их бизнесе пойдёт не так, крупные корпорации наверняка купят его по хорошей цене, поскольку в сфере ИИ сейчас наблюдается дефицит кадров, а стартапы как раз располагают некоторым человеческим капиталом.