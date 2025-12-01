Глава Google пояснил, что вайб-кодинг хорош, но не для всех сфер применения

Под вайб-кодингом принято понимать процесс написания приложений, который не требует от участников познаний в сфере программирования. Код создаётся системой на базе искусственного интеллекта, а человек просто на естественном языке формулирует техническое задание. Глава Google признался, что у этого подхода есть масса преимуществ, но нельзя забывать и об ограничениях.

Сундар Пичаи (Sundar Pichai) в ходе недавнего подкаста сравнил распространение вайб-кодинга с подъёмом, который наблюдался с появлением YouTube или блогинга, когда в соответствующие сферы деятельности были привлечены многие люди без профильного опыта. Во-первых, генеральный директор Google пояснил, что вайб-кодинг делает процесс более приятным и доступным, поскольку авторам идей не требуется возиться с синтаксисом и вылавливать ошибки в программном коде. Во-вторых, специалисты в узких областях теперь не ждут помощи от программистов, предлагая собственные приложения, ускоряющие собственную работу. Эффект от этих изменений Google уже чувствует в собственной корпоративной структуре.

Офисные сотрудники типа бухгалтеров и специалистов по кадрам самостоятельно разрабатывают приложения, которые облегчают их труд. Подобные разработки нередко демонстрируются руководителям, а те уже принимают решение об их внедрении на качественно ином уровне реализации. Глава и основатель Meta✴ Platforms Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), по данным TechCrunch, также регулярно просматривает прототипы приложений, созданные сотрудниками компании без опыта программирования.

При этом, как подчёркивает Пичаи, подобная работа остаётся довольно скромной в масштабах Google и узко сконцентрированной. Он считает, что пока нельзя доверять ИИ работу с крупными базами кода, применяемого в критических областях деятельности. На этих направлениях за разработку кода и его отладку должны отвечать профессионалы из плоти и крови. Да, код может генерироваться ИИ, но фильтровать его всё равно поручено специалистам.