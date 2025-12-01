Сегодня 01 декабря 2025
Глава Google пояснил, что вайб-кодинг хорош, но не для всех сфер применения

Под вайб-кодингом принято понимать процесс написания приложений, который не требует от участников познаний в сфере программирования. Код создаётся системой на базе искусственного интеллекта, а человек просто на естественном языке формулирует техническое задание. Глава Google признался, что у этого подхода есть масса преимуществ, но нельзя забывать и об ограничениях.

Сундар Пичаи (Sundar Pichai) в ходе недавнего подкаста сравнил распространение вайб-кодинга с подъёмом, который наблюдался с появлением YouTube или блогинга, когда в соответствующие сферы деятельности были привлечены многие люди без профильного опыта. Во-первых, генеральный директор Google пояснил, что вайб-кодинг делает процесс более приятным и доступным, поскольку авторам идей не требуется возиться с синтаксисом и вылавливать ошибки в программном коде. Во-вторых, специалисты в узких областях теперь не ждут помощи от программистов, предлагая собственные приложения, ускоряющие собственную работу. Эффект от этих изменений Google уже чувствует в собственной корпоративной структуре.

Офисные сотрудники типа бухгалтеров и специалистов по кадрам самостоятельно разрабатывают приложения, которые облегчают их труд. Подобные разработки нередко демонстрируются руководителям, а те уже принимают решение об их внедрении на качественно ином уровне реализации. Глава и основатель Meta Platforms Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), по данным TechCrunch, также регулярно просматривает прототипы приложений, созданные сотрудниками компании без опыта программирования.

При этом, как подчёркивает Пичаи, подобная работа остаётся довольно скромной в масштабах Google и узко сконцентрированной. Он считает, что пока нельзя доверять ИИ работу с крупными базами кода, применяемого в критических областях деятельности. На этих направлениях за разработку кода и его отладку должны отвечать профессионалы из плоти и крови. Да, код может генерироваться ИИ, но фильтровать его всё равно поручено специалистам.

ии, ии-помощник, ии-агент, программирование, разработка
