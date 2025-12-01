Сегодня 01 декабря 2025
Sony Bank выпустит в США стейблкоин для упрощения расчётов в экосистеме материнской компании

Криптовалюта в качестве средства платежа получила своё распространение в тех сферах, где важны анонимность, скорость и низкая стоимость транзакции, а также отсутствуют юридические условия для проведения платежей традиционными методами. Sony Bank намерен до конца марта выпустить для американских клиентов стейблкоин, которым можно будет рассчитываться в экосистеме Sony.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

По замыслу этого финансового учреждения, американские пользователи сервисов Sony будут применять стейблкоин, выпущенный в сотрудничестве с американской Bastion, для оплаты за игры, подписки и контент. Подобный вариант оплаты позволит им сэкономить на комиссиях. Под стейблкоином, напомним, подразумевается крипитовалюта, привязанная к традиционным (фиатным) деньгам. USDT и USDC, например, обладают капитализацией на уровне $260 млрд, обеспечивая основную часть оборота стейблкоинов.

В прошлом фискальном году США обеспечили более 30 % выручки Sony Group за пределами Японии. В сентябре материнская структура Sony Bank, именуемая Sony Financial Group, вышла на биржу, а затем обрела самостоятельность от Sony Group. При этом преемственность на операционном уровне сохраняется, и Sony Bank продолжит принимать активное участие в обслуживании деятельности Sony Group. В октябре Sony Bank подал заявку на получение лицензии в США. Оборотом стейблкоинов на местном рынке будет заниматься специально созданное подразделение банка. Профильную инфраструктуру предоставит американская Bastion.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: sony, sony group corporation, финансы, стейблкоины, криптовалюта
