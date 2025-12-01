Сотрудник Saber Interactive проговорился, когда выйдет амбициозный шутер Turok: Origins

Кооперативный шутер про отстрел динозавров и пришельцев Turok: Origins за авторством издателя и разработчика Saber Interactive не показывался на публике с самого анонса, но, похоже, премьера игры уже не за горами.

Напомним, Turok: Origins была представлена на шоу The Game Awards 2024, а прошедшим летом произвела приятное впечатление на журналистов в рамках выставки Gamescom 2025. Официальных сроков выхода игра не имеет.

Как подметили журналисты портала MP1st, информацию о том, когда ждать Turok: Origins, у себя в резюме разместил дизайнер звука мадридского подразделения Saber Interactive Хави Бермехо (Javi Bermejo).

Согласно профилю Бермехо в деловой соцсети LinkedIn, Turok: Origins поступит в продажу на протяжении 2026 года. Учитывая, что демо с Gamescom 2025 показалось журналистам вполне отполированным, сроки выглядят правдоподобно.

По сюжету свирепые динозавры и жуткие пришельцы хотят уничтожить всех людей в галактике. Игрокам достанется роль легендарных воинов серии Turok, способных дать отпор угрозе и найти ключ к спасению человечества.

Новая игра позиционируется в качестве эволюции серии — олдскульный опыт с современным уровнем исполнения, кооперативом на трёх человек и переключением между видами от третьего и первого лица.

Turok: Origins создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещают эпическое приключение, широкий выбор оружия, напряжённые бои, а также смену внешнего вида и умений героя за счёт извлечения ДНК павших врагов.