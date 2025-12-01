В России резко вырос спрос на специалистов по общению с нейросетями

За десять месяцев 2025 года количество вакансий для специалистов с навыками написания задач для нейросетей (промптов) увеличилось на 52 %, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные рекрутингового сервиса HeadHunter. Средняя зарплата promt-специалистов составляет почти 140 тыс. руб. и может достигать 320,7 тыс. руб. и выше.

За этот период число вакансий специалистов данного профиля выросло до более 1,3 тыс., а количество резюме соискателей — в 3,1 раза. Больше всего предложений о работе было зафиксировано в Центральном федеральном округе — 74 % всех вакансий. Далее следуют Северо-Западный (12 %) и Приволжский (6 %) округи.

По данным HeadHunter, медианная зарплата prompt-специалистов составила 138,9 тыс. руб., в Москве они в среднем получают 171 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 121,7 тыс. руб. На старте карьеры их заработок составляет от 60 тыс. руб.

По словам независимого эксперта в сфере искусственного интеллекта Алексея Лерона, востребованность в promt-специалистах связана с тем, что с их помощью можно ускорять бизнес-процессы, снижать издержки, повышать скорость вывода продуктов на рынок и улучшать обслуживание клиентов.

Также с ростом спроса на promt-специалистов появились обучающие курсы для работы с ИИ. Стоимость курса по базовым навыкам работы с ИИ может составлять 15–30 тыс. руб., профессиональные курсы для продвинутой работы с ИИ-моделями обойдутся в 100 тыс. руб., сообщил эксперт центра искусственного интеллекта «СКБ Контур» Дмитрий Иванков.

По словам владельца группы продуктов Sastav Антона Михайлова, экономический эффект от деятельности таких специалистов зависит от масштаба компании, и того, как именно она использует нейросети. Он отметил, что грамотный promt-специалист может снизить затраты времени на рутинную интеллектуальную работу минимум на 10 %, что эквивалентно 1,5 «полной ставки». Экономия фонда зарплаты в компании с численностью 15 человек и средней зарплатой около 150 тыс. руб. может составить примерно 2,5–3 млн руб. в год. Это возможно при «зрелом подходе», иначе появляются риски в виде, например, некачественных решений, предупредил Михайлов.

По мнению гендиректора АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» Кирилла Семиона, рост спроса на promt-специалистов — временная тенденция, так как компаниям вскоре станет понятно, что эффективнее дать такие навыки своим уже имеющимся сотрудникам.