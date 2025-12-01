Сегодня 01 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Аниматор Rockstar с 25-летним стажем «за...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Аниматор Rockstar с 25-летним стажем «засветил» кадры из тестовой версии GTA VI

Даже самые строгие меры безопасности не уберегли студию Rockstar Games от новой утечки геймплея амбициозного криминального боевика с открытым миром GTA VI. Правда, не такой масштабной, как в сентябре 2022 года.

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Как подметил пользователь throwaway-sadkid8012 с форума Reddit, аниматор Бенджамин Чу (Benjamin Chue) с 25-летним опытом трудоустройства в Rockstar Games загрузил в сервис Vimeo ролик с нарезкой своих работ.

Двухминутный монтаж демонстрирует примеры анимаций из Max Payne 3, GTA V и Red Dead Redemption 2, а также ещё не вышедшей GTA VI. Видео быстро удалили, но фанаты успели сохранить копию.

В первом отрывке запечатлён мужчина, который забирает арендованный велосипед со стоянки и залезает на него, а во втором — как слезает и возвращает его на место. Байк в ролике помечен логотипом LomBike — отсылка к реальной компании LimeBike.

Третий фрагмент включает два набора анимаций для женского персонажа (предположительно Лусии) — разработчик показал, как героиня по-разному выпрыгивает из кузова пикапа.

Если приглядеться, станцию аренды велосипедов можно разглядеть над автобусом в нижней части скриншота

Если приглядеться, станцию аренды велосипедов можно разглядеть над автобусом в нижней части скриншота

То, что в GTA VI появится аренда велосипедов, недвусмысленно намекал один из официальных майских скриншотов (см. изображение выше). В ролике Чу анимации представлены в тестовой среде и не отражают финальное качество игры.

В результате недавнего переноса релиз GTA VI ожидается 19 ноября 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. Игрокам достанется роль преступников Джейсона и Лусии. Обещают «самый большой и правдоподобный мир» в истории серии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
220 разработчиков GTA VI потребовали от Rockstar восстановить в должности уволенных со скандалом коллег
«Моральный дух в студии на нуле»: разработчик GTA VI раскрыл подробности скандальных увольнений в Rockstar
«От нас не скроешься»: Devolver Digital подтвердила, что выпустит игру в один день с GTA VI
Создатели «Земского собора» по многочисленным просьбам доработали боевую систему и улучшили оптимизацию — подробности крупного обновления 1.1.0
«Пожирает всё твоё время на протяжении многих лет»: сооснователь Rockstar спустя пять лет объяснил причину ухода из студии
Возвращение блудного разработчика: бывший режиссёр ремейка Splinter Cell спустя три года вновь возглавил проект, но этого никто не заметил
Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Figure AI попытался доказать, что видео с маршем сотен китайских роботов UBTech — фейк
Доминирование OpenAI на рынке ИИ подходит к концу стараниями Google и Anthropic
Cybertruck два года на рынке: продано меньше 60 000 машин, хотя Маск обещал по 250 000 в год
Глава Google пояснил, что вайб-кодинг хорош, но не для всех сфер применения
Значок видишь? А он есть: после обновления из Windows «пропала» иконка для входа по паролю
Ранний доступ экшена Into the Fire о выживании на разбушевавшемся вулканическом хребте стартует в 2026 году 11 ч.
ИИ-модель Alibaba Qwen3-VL способна уловить почти все детали двухчасового видео, лишь раз его «просмотрев» 13 ч.
Аудитория условно-бесплатного ролевого экшена Where Winds Meet выросла до 9 млн за две недели после релиза 15 ч.
Психологический хоррор The 9th Charnel о группе пропавших учёных-генетиков получил дату релиза 15 ч.
Google отозвала жалобу на Microsoft по поводу антиконкурентной практики Azure псле запуска расследования в ЕС 18 ч.
Кооперативное приключение Split Fiction получило неофициальную русскую озвучку от Mechanics VoiceOver 21 ч.
Сборник хорроров Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition от авторов ремейка Silent Hill 2 выйдет на Nintendo Switch 2 уже 19 декабря 22 ч.
Инвесторы не спешат пугаться ИИ-пузыря — деньги в стартапы льются как прежде 23 ч.
Новая статья: Goodnight Universe — колыбельная для крошки. Рецензия 30-11 00:01
Новая статья: Gamesblender № 754: кризис на рынке памяти, Pioner не для российского Steam и 20-летие Xbox 360 29-11 23:39
Sony Bank выпустит в США стейблкоин для упрощения расчётов в экосистеме материнской компании 22 мин.
Новая статья: Компьютер месяца — декабрь 2025 года 8 ч.
Для невышедших Intel Xeon Granite Rapids-WS уже представлена материнская плата Adlink ISB-W890 формата CEB 14 ч.
Вьетнам годами не пускал китайское 5G-оборудование Huawei и ZTE, но новые пошлины США, похоже, заставили власти передумать 14 ч.
AMD случайно подтвердила подготовку Ryzen 7 9850X3D — до анонса осталось чуть больше месяца 15 ч.
Samsung станет крупнейшим производителем телевизоров 20-й год подряд, несмотря на натиск китайских конкурентов 16 ч.
Ускорители вычислений Baidu имеют все шансы стать хитом китайского рынка 24 ч.
SK hynix запустит тотальное расширение фабрик памяти DRAM, чтобы победить дефицит 24 ч.
Micron инвестирует $9,6 млрд в завод по производству памяти HBM в Японии 30-11 00:31
Первый в мире частный научный спутник успешно выведен в космос — он будет изучать звёзды в ультрафиолете 29-11 18:57