Аниматор Rockstar с 25-летним стажем «засветил» кадры из тестовой версии GTA VI

Даже самые строгие меры безопасности не уберегли студию Rockstar Games от новой утечки геймплея амбициозного криминального боевика с открытым миром GTA VI. Правда, не такой масштабной, как в сентябре 2022 года.

Как подметил пользователь throwaway-sadkid8012 с форума Reddit, аниматор Бенджамин Чу (Benjamin Chue) с 25-летним опытом трудоустройства в Rockstar Games загрузил в сервис Vimeo ролик с нарезкой своих работ.

Двухминутный монтаж демонстрирует примеры анимаций из Max Payne 3, GTA V и Red Dead Redemption 2, а также ещё не вышедшей GTA VI. Видео быстро удалили, но фанаты успели сохранить копию.

В первом отрывке запечатлён мужчина, который забирает арендованный велосипед со стоянки и залезает на него, а во втором — как слезает и возвращает его на место. Байк в ролике помечен логотипом LomBike — отсылка к реальной компании LimeBike.

Третий фрагмент включает два набора анимаций для женского персонажа (предположительно Лусии) — разработчик показал, как героиня по-разному выпрыгивает из кузова пикапа.

То, что в GTA VI появится аренда велосипедов, недвусмысленно намекал один из официальных майских скриншотов (см. изображение выше). В ролике Чу анимации представлены в тестовой среде и не отражают финальное качество игры.

В результате недавнего переноса релиз GTA VI ожидается 19 ноября 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. Игрокам достанется роль преступников Джейсона и Лусии. Обещают «самый большой и правдоподобный мир» в истории серии.