Компания Nvidia оказалась единственным заказчиком в условной очереди на техпроцесс A16 от TSMC. Компания собирается использовать его для своих будущих графических процессоров для ИИ с кодовым именем Feynman. Об этом сообщает издание DigiTimes.

Nvidia планирует начать выпуск образцов Feynman в 2026 году, а к массовому производству приступить в 2027-м. Таким образом, они появятся после ускорителей Rubin, построенных на усовершенствованном 3-нм техпроцессе. Сообщается, что Nvidia станет единственной крупной компанией, выбравшей «переходный» техпроцесс между техпроцессами N2 и A14. В свою очередь Apple резервирует мощности TSMC для выпуска продуктов на основе техпроцесса N2 (2 нм) и планирует перейти на использование техпроцесса A14 (1,4 нм), как только он станет доступен, тем самым минуя технологию A16 (1,6 нм).

Техпроцесс A16 от TSMC подразумевает использование конструкции нанолистовых транзисторов GAA с системой подачи питания с обратной стороны подложки, известной как Super Power Rail (SPR). Последняя отделяет маршрутизацию питания от сигнальных слоёв, что снижает потери при подаче. Техпроцесс обещает тактовую частоту до 10 % выше при том же напряжении, энергопотребление на 15–20 % ниже при той же частоте и сложности чипа и плотность транзисторов — на 7–10 % выше, чем у предшествующего техпроцесса N2P.

Для очень больших кристаллов чипов и высокопроизводительных видеокарт эти усовершенствования могут привести к более чистой планировке, более простому управлению температурой, а также увеличению ёмкости памяти и пропускной способности межсоединений. Хотя эти улучшения существенны для чипов Nvidia, предназначенных для центров обработки данных, мобильные и портативные чипы Apple могут получить ещё больше преимуществ от менее дорогого узла N2 и его вариаций.

Помимо Apple, техпроцесс TSMC N2 и его вариации, вероятно, будут использовать AMD и другие разработчики чипов. Одной из особенностей N2 является NanoFlex — метод настройки на уровне ячеек, представленный в техпроцессе N2, который позволяет разработчикам найти баланс между скоростью и эффективностью. Этот подход позволяет добиться 15 % прироста частоты или снижения энергопотребления до 30 %.

TSMC ранее подтвердила, что N2 уже находится в серийном производстве. Компания планирует начать наращивать производство по улучшенному техпроцессу N2P со следующего года.