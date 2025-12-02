В ноябре память типа NAND последовательно подорожала на величину до 60 %, и это ещё не предел

Вслед за оперативной памятью стремительно дорожает и твердотельная, аналитики TrendForce пришли к выводу, что по итогам ноября контрактные цены на NAND выросли последовательно на величину от 20 до 60 %, и практически не осталось тех категорий флеш-памяти, которые не были затронуты этой тенденцией. В декабре положительная динамика контрактных цен сохранится.

Поставщики NAND сейчас концентрируются на наиболее доходном серверном сегменте, поэтому поставки памяти в прочих сегментах сокращаются, что также вызывает рост цен. В частности, микросхемы типа TLC на 1 Тбит в ноябре оставались в наиболее сильном дефиците, поскольку они востребованы производителями SSD корпоративного класса. Средние цены на память этой категории заметно выросли.

Вывод из строя мощностей, которые специализировались на более старой памяти, в ноябре спровоцировал максимальный рост цен на микросхемы типа TLC на 512 Гбит, который в отдельных случаях достигал 65 % по сравнению с октябрём этого года. В подобном русле двигались и цены на микросхемы TLC плотностью 256 Гбит.

В сегменте QLC рост цен также был обусловлен высоким спросом на память данного типа в серверном сегменте, особенно для микросхем плотностью 1 Тбит. Даже более древняя память типа MLC не смогла избежать удорожания, поскольку спрос на неё подогревается со стороны рынка промышленной и потребительской электроники соответственно. Пока сохраняется дефицит кремниевых пластин с чипами NAND, поставщики сохраняют возможность повышать цены, что они наверняка продолжат делать и в декабре, как резюмируют представители TrendForce.