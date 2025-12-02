Сегодня 02 декабря 2025
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT

Успехи Google и других разработчиков систем генеративного искусственного интеллекта не позволяют OpenAI спокойно наблюдать за их прогрессом. Поэтому в недавней корпоративной рассылке глава компании Сэм Альтман (Sam Altman) объявил сотрудникам о введении «красного кода» и необходимости мобилизовать все ресурсы, чтобы улучшить ChatGPT. Концентрация на таком приоритете замедлит реализацию некоторых инициатив и проектов.

Источник изображения: Unsplash, Levart_Photographer

Краткое содержание корпоративной рассылки OpenAI приводит The Wall Street Jounral. Альтман заявил подчинённым, что следует на ежедневной основе работать над совершенствованием ChatGPT, а особое внимание уделить функциям персонализации для пользователей, повышению быстродействия и надёжности, а также расширению перечня тем, на которые пользователи могут вести с этим чат-ботом беседы.

По всей видимости, время для такого обращения к сотрудникам руководитель OpenAI выбрал неслучайно, ведь в прошлом месяце вышла новая версия Gemini корпорации Google, а в августе был представлен генератор изображений Nano Banana, что в совокупности позволило Google увеличить количество активных пользователей с 450 млн в июле до 650 млн человек в октябре. Anthropic тоже оказывает на OpenAI конкурентное давление, особенно в корпоративном секторе.

Инвесторы тоже начали нервничать, наблюдая, как активно в этом году OpenAI стягивает сотни миллиардов долларов к своим схемам с кольцевым финансированием и круговой порукой, причём сам стартап ничем особо не рискует. Все это подталкивает руководство OpenAI к скорейшей демонстрации новых успехов с внятным потенциалом монетизации. Выходить на IPO компания пока не торопится, а потому её финансовые потоки всецело зависят от крупнейших партнёров типа Nvidia, Microsoft, Oracle и SoftBank.

Альтман пояснил сотрудникам OpenAI, что придётся отложить в сторону работу над созданием ИИ-агентов для сферы здравоохранения и шопинга, персонального ассистента Pulse и реализации проекта в сфере рекламы. В соответствии с новыми приоритетами будут проведены структурные изменения в группах разработчиков, а совещания с отчётностью об улучшениях в ChatGPT станут ежедневными. Стартап намерен сделать этот чат-бот более интуитивным и персональным.

При текущих уровнях расходов OpenAI должна к 2030 году получать до $200 млрд выручки, чтобы выйти на окупаемость. В отличие от той же Google, у OpenAI нет других стабильно приносящих прибыль направлений деятельности, а её выручка растёт не так быстро, как расходы. Альтман поспешил успокоить сотрудников, что на следующей неделе OpenAI представит новую рассуждающую ИИ-модель, которая обойдёт по быстродействию решения Google, да и на прочих направлениях деятельности дела у неё идут вполне успешно.

Как поясняют источники, для OpenAI это не первый случай объявления повышенного уровня опасности. По существующей корпоративной шкале, уровни тревоги варьируются от жёлтого через оранжевый к высочайшему красному, но последний до сих пор никогда не объявлялся — максимумом был оранжевый.

openai, сэм альтман, ии, chatgpt, чат-бот
