Годы уходят, а деньги приходят: сборы на разработку Star Citizen превысили $900 миллионов

Бесконечно можно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и то, как растёт сумма пожертвований на разработку космического симулятора Star Citizen от Cloud Imperium Games (CIG). На днях сборы достигли очередной вершины.

Напомним, сбор средств на Star Citizen начался ещё в 2012 году на Kickstarter (чуть больше $2 млн), вслед за чем был перенесён на официальный сайт: $100 млн в 2015-м, $300 млн в 2020-м, $600 млн в 2023-м и $800 млн прошедшей весной.

Как стало известно, на производство и развитие Star Citizen привлекли уже свыше $900 млн ($917 на момент публикации). Количество вкладчиков при этом составляет 6,12 млн человек (5,58 млн при достижении $800 млн).

Самым результативным месяцем в плане сборов за последнее время оказался ноябрь — более $32 млн. Скачок активности, вероятно, связан с очередным периодом бесплатного доступа к Star Citizen (акция действует с 20 ноября по 3 декабря).

Ранее сообщалось, что на релизе Star Citizen предложит MMO-песочницу со смесью PvP, PvE и небоевого геймплея, обширные системы гильдий и профессий, сюжетную кампанию и эндгейм-контент.

Star Citizen считается одной из самых дорогих и противоречивых игр в истории индустрии — доходило даже до обвинений в мошенничестве. По слухам, руководство Cloud Imperium Games нецелесообразно распоряжается финансами.

Несмотря на 13 лет разработки, Star Citizen до сих пор на стадии «альфы» (4.4, 4.5 на подходе), однако прошлой весной на горизонте «замерцала» версия 1.0. По словам главы CIG Криса Робертса (Chris Roberts), речь идёт о 2027 или 2028 годах.