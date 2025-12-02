Сегодня 02 декабря 2025
Intel расширит мощности для упаковки и тестирования чипов в Малайзии за $208 млн

Исторически компания Intel распределяла операции по тестированию и упаковке своих процессоров между Филиппинами, Малайзией, Китаем и Коста-Рикой, но в 2008 году прекратила профильную деятельность в первой из стран, а также делала перерыв в работе своего профильного предприятия в Коста-Рике. В Малайзии она теперь готова расширить имеющуюся базу, направив на это $208 млн дополнительных инвестиций.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

В последние месяцы чаще приходится слышать о готовности Intel сокращать расходы и избавляться от активов, но агентство Bloomberg со ссылкой на заявления премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима (Anwar Ibrahim) сообщило, что корпорация вложит указанную сумму в расширение своих операций на территории страны. Соответствующие договорённости между премьер-министром Малайзии и генеральным директором Intel Лип-Бу Таном (Lip-Bu Tan) были достигнуты их встречи в минувший понедельник. По словам чиновника, Intel сделала выбор в пользу Малайзии благодаря стабильности долгосрочного планирования в этой стране.

С 2021 года Intel приступила к строительству передового предприятия по упаковке чипов в штате Пенанг, и теперь оно на 99 % готово к началу деятельности. Даже без учёта присутствия Intel, страна является крупнейшим хабом по упаковке и тестированию микросхем, отвечающим за 13 % мирового рынка соответствующих услуг. Полупроводниковый сектор обеспечивает 40 % малазийской выручки. Данное решение Intel интересно ещё и тем, что власти США вовсю пытаются развивать на территории своей страны полный цикл услуг по производству чипов, и на этом фоне действия процессорного гиганта выглядят некоторым отступлением от политического курса действующей администрации, но масштабы инвестиций в экономику Малайзии не столь велики, чтобы говорить об угрозе появления серьёзного раздражителя для того же президента Трампа.

Источник:

Теги: intel, малайзия, производство микросхем, инвестиции
