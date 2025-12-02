Samsung Electronics создала спецподразделение по поглощению других компаний

Последнюю крупную сделку по поглощению другой компании Samsung Electronics провернула ещё на рубеже 2016 и 2017 годов, заплатив $8 млрд за активы производителя акустических систем Harman Kardon. В прошлом месяце, если верить Financial Times, в структуре южнокорейского гиганта появилось подразделение, в задачи которого входит поиск новых целей для поглощения.

Как отмечается источником, руководить этим подразделением будет президент компании Ан Чун Хён (Ahn Joong-hyun), который имеет большой опыт заключения сделок. Для крупных корпораций слияния и поглощения являются привычным инструментом развития бизнеса, и некоторая медлительность Samsung Electronics в этой сфере в предыдущие годы была обусловлена уголовным преследованием Ли Чжэ Ёна (Lee Jae-yong), внука её основателя и неформального лидера. Последние обвинения с наследника империи были сняты в этом году, поэтому он принялся более решительно формировать вектор дальнейшего стратегического развития Samsung. Тем более, что в ряде сфер наметилось отставание компании от конкурентов, и нужно своевременно принимать адекватные меры, пока ситуация не ухудшилась радикально.

Акционеры при этом тоже оказывают давление на руководство южнокорейского конгломерата, располагающего около $74 млрд денежных резервов, которые можно было бы направить на усиление конкурентоспособности компании. С одной стороны, на буме искусственного интеллекта Samsung может неплохо зарабатывать, продавая свою память для строителей сопутствующей инфраструктуры. С другой стороны, только на увеличение объёмов выпуска памяти она будет вынуждена тратить серьёзные средства. Например, заключённая с OpenAI сделка подразумевает, что Samsung и SK hynix на соответствующие цели направят сообща $27 млрд, чтобы удвоить объёмы производства востребованной в сегменте ИИ памяти типа HBM.

Для сравнения, за весь прошлый год капитальные затраты Samsung достигли $36,5 млрд, из них около $31,5 млрд было направлено в полупроводниковый сегмент. В позапрошлом месяце руководство компании призналось, что готово существенно увеличить капитальные затраты на сегмент памяти. С этой точки зрения, как отмечают цитируемые Financial Times аналитики, для Samsung сейчас не самое подходящее время для поглощения других компаний, поскольку имеющиеся средства целесообразнее вкладывать в расширение существующего бизнеса. Опять же, конкретных целей для поглощения у Samsung пока нет, а капитализация многих эмитентов раздута на фоне бума ИИ, что также делает подобные шаги не очень выгодными в настоящий момент. Так или иначе, руководство Samsung начало готовить компанию к изучению возможностей в этой сфере.

Сделку с Harman Kardon по итогам прошедших почти девяти лет можно признать успешной, поскольку сейчас профильный бизнес приносит Samsung больше операционной прибыли, чем выпуск телевизионной или бытовой техники, но за прошедший год компания поглотила только шесть компаний куда меньшего масштаба, и пока аналогичных Harman Kardon крупных целей на её радаре нет. Эксперты также отмечают, что у Samsung наблюдаются проблемы с интеграцией покупаемых активов в существующую структуру своего бизнеса. Это не всегда обеспечивает своевременную и полную финансовую отдачу от подобных приобретений.