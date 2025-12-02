Apple отвергла требование Индии предустанавливать госприложение на iPhone — это угроза конфиденциальности

Apple не намерена выполнять требование индийских властей о предварительной установке на свои смартфоны государственного приложения, по официальной версии, предназначенного для обеспечения кибербезопасности. О своих опасениях компания намерена сообщить правительству страны, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Индийские власти негласным образом распорядились, чтобы Apple, Samsung и Xiaomi в течение 90 дней произвели предустановку на свои смартфоны приложения Sanchar Saathi («Коммуникационный партнёр»), предназначенного для отслеживания украденных устройств, их блокировки и предотвращения несанкционированного использования. Производители также должны гарантировать, что это приложение нельзя будет отключить. Появиться оно должно даже на устройствах, которые уже оказались в цепочке поставок — для этого компаниям надлежит выпустить соответствующее обновление ПО.

Индийское минсвязи подтвердило, что такое требование действительно выдвигалось — оно является мерой защиты для борьбы с «серьёзной угрозой» кибербезопасности. Но оппоненты главы государства заявили, что власти пытаются обеспечить себе доступ к 730 млн смартфонов граждан, — глава ведомства пообещал, что приложение можно будет удалить. По поводу закрытой директивы от 28 ноября, в которой от производителей требуют гарантий, что функции приложения не будут отключаться или ограничиваться, чиновник комментариев не дал.

Apple эти требования выполнять не намерена и планирует сообщить индийскому правительству, что отказывается их исполнять в любой стране мира, поскольку они создают угрозу для конфиденциальности и безопасности iOS. Обращаться в суд или занимать публичную позицию компания также не собирается, утверждает источник Reuters. Сейчас в отношении Apple в индийском суде слушается дело о нарушении антимонопольного законодательства страны — компании грозит штраф до $38 млрд. Другие производители, включая Samsung, решения по данному вопросу ещё не приняли.