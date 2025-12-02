Сегодня 02 декабря 2025
К актёрскому составу «Зверополиса 2» присоединился Хидео Кодзима — создатель Metal Gear озвучил крота-полицейского

Талантливый человек талантлив во всём, и создатель Metal Gear Хидео Кодзима (Hideo Kojima), похоже, исключением не является. Прославленный японский гейм-дизайнер теперь стал актёром озвучки анимационного фильма.

Напомним, Кодзима не раз появлялся в фильмах с живыми актёрами и видеоиграх (в том числе собственных, в том числе в роли самого себя), однако до сих пор в анимационных проектах никого не озвучивал.

Как сообщает портал Automaton со ссылкой на японское издание Mantanweb, голос Кодзимы скоро можно будет услышать в японской версии анимационного комедийного фильма «Зверополис 2» (Zootopia 2).

Кодзима сыграл офицера полиции Пола Молдебранта (Paul Moledebrandt) — крота, который работает в полицейском участке вместе с главными героями. Несмотря на эпизодический характер роли, гейм-дизайнер от неё в восторге.

По словам Кодзимы, он без сомнений согласился на роль. Во-первых, потому что речь шла о «сиквеле моего любимого "Зверополиса"», а, во-вторых, предложение о работе гейм-дизайнеру сделал сам режиссёр фильма Джаред Буш (Jared Bush).

Ранее Кодзима раскритиковал современные блокбастеры и разработчиков военных игр, которые не знают, как разобрать автомат: «Я знаю, потому что проходил подготовку и узнал множество способов, как убить человека».

Помимо озвучки анимационных фильмов, Кодзима также занят разработкой видеоигр. Возглавляемая гейм-дизайнером студия Kojima Productions трудится над загадочным хоррором OD и шпионским боевиком нового поколения Physint.

Теги: хидео кодзима, hideo kojima, disney
