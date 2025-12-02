Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары

Издательство Devolver Digital и бывший программист Return to Monkey Island Кенни Сан (Kenny Sun) отчитались о новых успехах и планах на развитие своего динамичного фэнтезийного роглайка про игру с шарами Ball x Pit.

Напомним, за сутки после релиза продажи Ball x Pit превысили 100 тыс. копий, а по итогам первых пяти дней с премьеры суммарный показатель составил 300 тыс. экземпляров. Впрочем, успехи проекта на этом не закончились.

Как стало известно, спустя полтора месяца после выхода суммарные продажи Ball x Pit по всему миру достигли уже миллион экземпляров. Примечательно, что игра вдобавок доступна в подписке Game Pass.

«Мы рады объявить, что 1 000 000 искателей сыграли в Ball x Pit с момента запуска. И вы знаете, что это означает: Кенни должен сделать ещё больше [контента для] Ball x Pit», — напоминают разработчику в Devolver Digital.

Сопровождавший анонс трейлер сообщил о готовящихся к релизу трёх контентных обновлениях для Ball x Pit (новые шары, эволюции, здания, персонажи и так далее): они запланированы на январь, апрель и июль 2026 года.

По сюжету метеорит уничтожил великий город Шарвилон, оставив после себя полную монстров глубокую яму. Игрокам предстоит отстроить мегаполис, уничтожая врагов различными (более 60 видов) шарами. Имеется текстовый перевод на русский.

Ball x Pit вышла 15 октября на PC (Steam), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch, а 28 октября добралась до Switch 2. В Steam у игры «крайне положительные» обзоры (рейтинг 95 %) — пользователи сетуют, что проект вызывает привыкание.