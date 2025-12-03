Google научила Circle to Search выявлять сообщения от мошенников

Google выпустила обновление функции визуального поиска Circle to Search, которая теперь может распознавать цифровое мошенничество, используя для анализа подозрительных сообщений и веб-контента инструмент AI Overview («Обзор на основе ИИ»).

Компания отметила, что одной из распространённых тактик злоумышленников является отправка мошеннических текстовых сообщений как посредством SMS, так и через мессенджеры и социальные сети. Эти сообщения часто содержат просьбы или требования денег и ссылки на вредоносные сайты.

Зачастую мошеннические сообщения сложно распознать самостоятельно, поскольку они неотличимы от настоящих. Теперь в случае, если возникли подозрения по поводу сообщения или текста, пользователю достаточно обвести фрагмент с помощью Circle to Search и Google предоставит ИИ-обзор, в котором, основываясь на информации из интернета, будет определено, является ли сообщение вредоносным. Если сообщение действительно мошенническое, в обзоре будут предложены соответствующие рекомендации по дальнейшим действиям.

Такая возможность также была добавлена в Google Lens. Для этого достаточно сделать скриншот текста и загрузить его в этом приложении.