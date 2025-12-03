Роботакси Waymo понабрались привычек у таксистов-людей — стали чаще нарушать и водить агрессивно

По данным The Wall Street Journal, на нынешнем этапе адаптации манеры вождения беспилотных такси Waymo к окружающему трафику они стали подражать опасным манёврам, которыми грешат настоящие таксисты. При этом на протяжении нескольких предыдущих лет именно беспилотные прототипы Waymo демонстрировали образцовую дисциплину на дорогах Калифорнии.

По словам источника, теперь некоторые манёвры беспилотных такси Waymo в этом штате многие очевидцы сравнивают с поведением агрессивных таксистов в Нью-Йорке. Например, прототипы Waymo позволяют себе перестраиваться на полосу встречного движения внутри туннелей, где это запрещено, выполнять разворот через сплошную линию разметки и резко ускоряться с перекрёстка в первые моменты активности разрешающего сигнала светофора.

В сентябре, как сообщается в материале The Wall Street Journal, в калифорнийском городе Сан-Бруно полицейский экипаж остановил прототип Waymo после того, как тот совершил разворот в запрещённом месте. В одном из районов города в ноябре такая же машина сбила кота, который был любимцем местных жителей, в результате чего животное погибло. Прототипы Waymo также не всегда включают указатели поворота при перестроениях.

Пассажиры фирменного сервиса беспилотных такси Waymo ранее могли жаловаться на слишком дисциплинированные алгоритмы. Например, один из прототипов простоял несколько минут в своей полосе, когда дорогу ему перегородил грузовик, из которого выгружали на тротуар мебель. Объехать препятствие роботакси догадалось не сразу, поскольку такой манёвр подразумевал бы пересечение запрещающей его линии разметки. Теперь эти прототипы стали «слишком смелыми», порой выдерживая дистанцию до идущего впереди транспортного средства в таких минимальных пределах, на которые решится не каждый водитель. При этом автоматические таксомоторы нередко после прибытия по нужному адресу останавливаются на противоположной стороне дороги, вынуждая пассажира добираться туда самостоятельно.

С пешеходами прототипы Waymo теперь тоже не церемонятся. Пропуская их на переходе, они начинают ускоряться буквально в следующий миг после того, как человек пройдёт мимо, иногда вызывая тем самым испуг. Представители Waymo были вынуждены признать, что начали обучать эксплуатируемые в Сан-Франциско прототипы беспилотных такси приёмам вождения, больше напоминающим поведение реальных водителей. Излишне медлительные машины выбиваются из общего потока и могут тем самым создавать аварийные ситуации и выводить из себя других участников движения. При этом стремление Waymo руководствоваться здравым смыслом, как отмечают представители компании, подразумевает некоторые уступки. Это довольно тонкая тема, поскольку правила дорожного движения порой противоречат друг другу.

Например, как поясняют в Waymo, прототип роботакси теперь способен объехать возникшее на дороге препятствие через двойную сплошную линию, чтобы не создавать затор на дороге. Компания утверждает, что по итогам пройденных беспилотными прототипами около 160 млн км по дорогам американских городов можно утверждать, что они на 91 % реже попадают в ДТП, чем люди.

Спорную реакцию у окружающих вызывает и манёвр с неполной остановкой прототипов Waymo на перекрёстках. В восприятии калифорнийцев, такой способ проезда стоп-линии допустим в тех случаях, когда дорога пустая и это не создаёт проблем окружающим. При этом не все одобряют такое поведение автоматики Waymo, хотя сами привыкли к подобным манёврам. Полицейские, которые в сентябре остановили прототип Waymo за разворот в неположенном месте, в итоге были вынуждены ограничиться беседой с операторами диспетчерского центра компании через открытое окно роботакси, поскольку местные законы не позволяют им применять штрафные санкции к машинам без водителя.