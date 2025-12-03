Сегодня 03 декабря 2025
Nebius предрекла взрывной рост ИИ-инфраструктуры — но признала, что нужно быть готовым к «зиме»

Голландский неооблачный провайдер Nebius, созданный Аркадием Воложем из бывшей материнской структуры «Яндекса» Yandex N.V., начнёт использовать недавние многомиллиардные контракты с Microsoft и Meta для расширения сотрудничества с компаниями в сфере ИИ — как с перспективными стартапами, так и с технологическими гигантами, такими как Siemens и BMW. Это должно способствовать технологическому суверенитету ЕС.

Источник изображения: Nebius Group NV

Источник изображения: Nebius Group NV

По словам соучредителя компании Романа Чернина, сделки на $17 млрд с Microsoft и $3 млрд с Meta стали катализатором роста. В частности, капитализация Nebius на бирже Nasdaq превысила $25 млрд, а котировки акций подскочили на 248 % с начала года. Являясь небольшим игроком в бурно развивающемся секторе, компания готовится к более сложным временам, развивая высокодоходные услуги и долгосрочные отношения. «Мы должны быть готовы (к тому, что) наступит зима», — сказал Чернин, добавив, что Nebius будет тогда действовать как консолидатор.

Nebius предоставляет доступ к дорогостоящим графическим процессорам (GPU), необходимым для обучения и запуска ИИ-моделей, а также поставляет программное обеспечение для эффективного управления ими и развёртывания специализированных приложений. Это ставит её в конкурентную позицию как против традиционных дата-центров, так и против таких американских гиперскейлеров, предоставляющих услуги ЦОД, как Amazon и Google.

В настоящее время компания расширяет свою клиентскую базу, особенно с учетом опасений, что пузырь искусственного интеллекта вскоре может лопнуть. «Мы очень оптимистичны», — сказал Роман Чернин в интервью Reuters, добавив, что спады являются естественным явлением во время технологической революции, но рынок предоставления компаниям доступа к инфраструктуре ИИ может вырасти в десять или даже сто раз, поскольку компании только начинают использовать модели искусственного интеллекта, которые сами по себе быстро развиваются.

Основным рынком Nebius по выручке и установленной мощности является США, но компания активно развивает своё присутствие и в Европе (Великобритания, Исландия, Финляндия, Франция) и планирует обеспечить свои объекты 2,5 ГВт подтверждённой мощности к концу 2026 года. В более отдалённой перспективе, после 2027 года, Nebius рассчитывает стать инфраструктурной основой для массового внедрения ИИ в традиционные отрасли: машиностроение, фармацевтику, финансы. «Где будут размещать свои ИИ-нагрузки такие компании, как Siemens или BMW?» — задался вопросом Чернин. Именно на этот рынок, по его словам, и нацелена миссия Nebius.

По данным компании CBRE, объём проданной ИИ-мощности европейским NeoCloud-провайдерам за первые девять месяцев 2025 года вырос на 211 % до 414 мегаватт за первые девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На текущий момент клиентами Nebius являются не только ИИ-стартапы (Mistral, Cursor, Black Forest), но и крупные технологические компании, ранее полагавшиеся на американские облачные платформы, включая Shopify, Prosus и ServiceNow.

Источник:

