Бывшая Yandex N.V. взлетела — выручка Nebius подскочила на 355 % после сделки с Meta✴

Выручка компании Nebius Group N.V. в третьем квартале выросла более чем в четыре раза после объявления о сделке с Meta на разработку облачной инфраструктуры для искусственного интеллекта. Выручка за квартал выросла на 355 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $146 млн. Аналитики прогнозируют продолжение роста продаж в следующем году.

Источник изображений: Nebius

К концу 2026 года годовая выручка Nebius составит от $7 млрд до $9 млрд, говорится в письме к акционерам генерального директора и соучредителя компании Аркадия Воложа. Сегодня он сообщил, что Nebius подписала пятилетнее соглашение с Meta на поставку мощностей на сумму около $3 млрд, что станет второй крупной сделкой компании в ​​области инфраструктуры искусственного интеллекта.

Компания Nebius, в которую превратилась нидерландская Yandex N.V. после отделения от российской части «Яндекса» в прошлом году, стала одним из наиболее известных поставщиков так называемых «неооблачных» решений, предлагающих вычислительные альтернативы крупным облачным компаниям, таким как Amazon Web Services. В сентябре Nebius заключила сделку с Microsoft о предоставлении выделенных вычислительных мощностей для ИИ на сумму не менее $17,4 млрд.

По словам Воложа, Nebius планирует «агрессивный рост» в следующем году, финансируемый за счёт корпоративного долга, обеспеченного активами финансирования и акционерного капитала. «Мы уверены, что сможем обеспечить обеспеченные активами долговые обязательства на привлекательных условиях, подкреплённые кредитоспособностью наших крупнейших клиентов, — заявил он. — Мы будем поддерживать дисциплинированную структуру капитала».

По словам директора по доходам Марка Бородицкого, компания распродала все доступные облачные мощности в третьем квартале и близка к аналогичному результату в текущем квартале. «Спрос не просто высок, он, похоже, ускоряется», — утверждает Бородицкий. Акции Nebius в этом году выросли примерно на 300 % и, похоже, продолжат дорожать.

nebius, продажи, облачные сервисы, инфраструктура, искусственный интеллект, me, microsoft
