Micron предала потребителей ради ИИ: выпуск SSD и памяти Crucial будет прекращен навсегда

Компания Micron Technology сегодня объявила о решении закрыть потребительский сегмент своего бизнеса и прекратить выпуск оперативной памяти и твердотельных накопителей под брендом Crucial. И виноват в этом искусственный интеллект!

Компания полностью завершит продажи продуктов Crucial через розничные каналы по всему миру к концу второго финансового квартала 2026 года, то есть в феврале наступающего года. При этом производитель обещает продолжить исполнять гарантийные обязательства и поддержку для уже выпущенных устройств.

По словам Micron, отказ от потребительского направления стал следствием стремительного роста спроса на память и накопители в сегменте центров обработки данных. Последние расширяются взрывными темпами в погоне за разгоняющимся ажиотажем вокруг искусственного интеллекта.

«Рост центров обработки данных, обусловленный развитием искусственного интеллекта, привёл к резкому увеличению спроса на память и хранилища. Micron приняла трудное решение выйти из потребительского бизнеса Crucial, чтобы улучшить поставки и поддержку для наших более крупных стратегических клиентов в быстрорастущих сегментах», — сказал Сумит Садана, исполнительный вице-президент и главный коммерческий директор Micron Technology.

Компания подчёркивает, что бренд Crucial за 29 лет стал символом качества, технического лидерства и надёжности в сегменте потребительской памяти, и благодарит многомиллионную аудиторию пользователей и партнёров за многолетнюю поддержку.

Это решение отражает стремление Micron к постоянной трансформации своего портфеля и, как следствие, к выстраиванию бизнеса с ориентацией на долгосрочный рост как в направлении оперативной памяти, так и твердотельных накопителей. Продажи устройств под брендом Micron для корпоративных клиентов продолжатся без изменений, подчеркнули в компании.

Чтобы минимизировать последствия для сотрудников, Micron планирует предоставить возможности перераспределения кадров на открытые позиции внутри компании.