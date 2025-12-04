Сегодня 04 декабря 2025
Глава Nvidia прилагает усилия к организации поставок ускорителей H200 в Китай, но не уверен, что они будут там приняты

Весной этого года власти США запретили Nvidia поставлять ускорители H20 поколения Hopper в КНР, но к июлю главе и основателю компании Дженсену Хуангу (Jensen Huang) удалось убедить американских чиновников снять эти ограничения. Теперь он активно лоббирует тему поставок более производительных H200 в Китай, но при этом не уверен, что власти КНР разрешат своим компаниям их приобретать.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

В последние месяцы основатель Nvidia то и дело сетовал на отказ китайской стороны принимать ускорители H20, а местная пресса то и дело публиковала новости о появлении рекомендаций для китайских разработчиков систем ИИ переходить на ускорители китайского происхождения. Использующие импортные компоненты ЦОД в итоге могли лишиться государственного субсидирования, а эксплуатирующие китайские ускорители разработчики получили доступ к дотациям на оплату электроэнергии. Всё это позволило руководителю Nvidia сделать вывод, что на данном этапе китайская сторона не желает покупать ускорители H20.

На этой неделе, как сообщает Bloomberg, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) отправился в Вашингтон, где встретился не только с президентом Дональдом Трампом (Donald Trump), но и с членами банковского комитета Сената США. Основатель Nvidia признался представителям прессы, что обсуждал с Трампом вопросы, связанные с экспортными ограничениями, но не стал вдаваться в специфику переговоров. По его словам, он готов встречаться с Трампом так часто, как того пожелает президент. Когда Хуанга спросили про готовность властей КНР разрешить компаниям из Поднебесной покупать ускорители H200, он ответил: «Мы не знаем, не имеем ни малейшего понятия. Мы не можем и дальше деградировать (быстродействие) чипов, которые продаём в Китай, они на это не согласятся».

В этом контексте, по всей видимости, Хуанг имел в виду готовность Nvidia адаптировать для нужд китайского рынка ускорители с архитектурой Blackwell, но предыдущий сценарий предполагал слишком сильное ограничение их быстродействия. Китайские конкурирующие решения могли бы оказаться быстрее продукции Nvidia, это подорвало бы на неё спрос и лишило смысла такие поставки. В то же время, во властных кругах США давно обсуждается идея ограничения поставок ускорителей в Китай с учётом актуальности их архитектуры. Те же H200 относятся к поколению Hopper, которое поставляется на рынок с прошлого года, и по нынешним меркам почти устарело. Непосредственно Дональд Трамп итоги встречи с основателем Nvidia обсуждать публично не стал, ограничившись комментарием о том, что тот «отлично выполняет свою работу».

Необходимость появления Хуанга в Вашингтоне в очередной раз была обусловлена и обсуждением нового законопроекта с условным обозначением «GAIN AI Act», который подразумевает безусловное предоставление приоритета американским компаниям и представителям дружественных по отношению к США стран в поставках передовых ускорителей американского происхождения. Сенатор Майк Раундс (Mike Rounds) после встречи с коллегами, на которой присутствовал глава Nvidia, подтвердил наличие у руководства компании стремления поставлять свою продукцию клиентам по всему миру. Заметим, что в третьем квартале Nvidia выручила на поставках ускорителей H20 в Китай около $50 млн, хотя перед началом периода даже не собиралась включать предполагаемые показатели в свою отчётность.

Если глава Nvidia предсказуемо продвигает идею расширения ассортимента поставляемых в Китай ускорителей, мотивируя эту позицию необходимостью сохранять технологическую зависимость КНР от США, то ряд американских парламентариев противится идее начала поставок H200 в Китай, опасаясь использования этих ускорителей для прогресса китайской оборонной промышленности и сокращения отставания КНР от США в технологической сфере. Дженсен Хуанг при этом считает такие ограничения несправедливыми, ссылаясь на распространение китайских языковых моделей с открытым кодом далеко за пределами КНР. Американские технологии, по его словам, должны иметь такое же глобальное распространение, а любые запреты только ускорят прогресс китайских разработчиков в сфере импортозамещения.

Источник:

nvidia, nvidia h20, h200, китай, ии
