Представителям крупных ИИ-стартапов приходится отвечать на вопросы по поводу назревания «пузыря» в отрасли, поэтому основатель Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) не смог избежать этой участи в ходе организованного The New York Times мероприятия DealBook Summit. В весьма осторожных выражениях он дал понять, что OpenAI и его руководство ведут себя в этом отношении не совсем осмотрительно.

Амодеи, который сам ранее работал в OpenAI на одной из руководящих должностей, призвал разделять оценки по поводу опасности формирования пузыря на технологическую часть и экономическую. Если с первой, по его мнению, всё в порядке, то вторая способна внушать опасения по поводу перспектив существования некоторых участников рынка. «Существуют некоторые игроки, руководствующиеся принципом "живём один раз″», — дипломатично пояснил выходец из OpenAI.

Далее глава Anthropic намекнул, что если постоянно полагаться на упомянутый принцип и проявлять «пристрастие к большим числам», можно в итоге «выкрутить регулятор слишком сильно». В своей речи Амодеи при этом ни разу прямо не упомянул своего бывшего соратника Сэма Альтмана (Sam Altman), возглавляющего OpenAI.

Когда речь зашла о схеме сделок с кольцевым финансированием, глава Anthropic был вынужден признать, что его компания тоже в них участвует, но в значительной степени осмотрительно и не в том масштабе, как некоторые другие игроки рынка. В частности, он пояснил, что привлекая $10 млрд под строительство ЦОД мощностью 1 ГВт, компания рассчитывает со временем выплачивать долю инвесторам, используя часть получаемой выручки. Попутно Амодеи намекнул, что упоминаемые OpenAI обязательства увеличить выручку до $200 млрд в год к 2028 году кажутся ему слишком завышенными и нереалистичными.

Сам руководитель Anthropic использует в этой ситуации термин «конус неопределённости». На протяжении трёх предыдущих лет выручка компании ежегодно росла на порядок. В 2023 году она поднялась с нуля до $100 млн, затем в течение 2024 года она увеличилась до $1 млн, а к концу текущего может достичь $10 млрд. При этом у руководства стартапа нет уверенности в том, что в следующем году выручка увеличится до $20 млрд, либо вырастет до $50 млрд. На данном этапе очень много неопределённости, сообщил Амодеи, и излишняя самоуверенность прочих игроков рынка его на этом фоне смущает.

Центры обработки данных строятся не менее двух лет. Решения по проектам, которые будут введены в строй в 2027 году, нужно принимать сейчас. Если строить слишком мало, клиенты переметнутся к конкурентам. Если строить слишком много, есть риск обанкротиться. Anthropic в этом смысле приходится искать тот уровень инвестиций, который позволяет удерживать риски в разумных пределах. Поскольку стартап специализируется на корпоративном сегменте, его прибыль выше, а потоки выручки более прогнозируемы, чем в клиентском секторе, и это преимущество в какой-то мере утешает руководство Anthropic. «Нам никакие красные коды опасности вводить не приходится», — заявил Амодеи, акцентируя внимание на недавнем решении конкурирующей OpenAI.