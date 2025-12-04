Сегодня 04 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Глава Anthropic тонко намекнул, что Open...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Глава Anthropic тонко намекнул, что OpenAI работает по принципу «живём лишь раз» — и рискует слишком сильно

Представителям крупных ИИ-стартапов приходится отвечать на вопросы по поводу назревания «пузыря» в отрасли, поэтому основатель Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) не смог избежать этой участи в ходе организованного The New York Times мероприятия DealBook Summit. В весьма осторожных выражениях он дал понять, что OpenAI и его руководство ведут себя в этом отношении не совсем осмотрительно.

Источник изображения: Evan-Marie Petit Photography

Источник изображения: Evan-Marie Petit Photography

Амодеи, который сам ранее работал в OpenAI на одной из руководящих должностей, призвал разделять оценки по поводу опасности формирования пузыря на технологическую часть и экономическую. Если с первой, по его мнению, всё в порядке, то вторая способна внушать опасения по поводу перспектив существования некоторых участников рынка. «Существуют некоторые игроки, руководствующиеся принципом "живём один раз″», — дипломатично пояснил выходец из OpenAI.

Далее глава Anthropic намекнул, что если постоянно полагаться на упомянутый принцип и проявлять «пристрастие к большим числам», можно в итоге «выкрутить регулятор слишком сильно». В своей речи Амодеи при этом ни разу прямо не упомянул своего бывшего соратника Сэма Альтмана (Sam Altman), возглавляющего OpenAI.

Когда речь зашла о схеме сделок с кольцевым финансированием, глава Anthropic был вынужден признать, что его компания тоже в них участвует, но в значительной степени осмотрительно и не в том масштабе, как некоторые другие игроки рынка. В частности, он пояснил, что привлекая $10 млрд под строительство ЦОД мощностью 1 ГВт, компания рассчитывает со временем выплачивать долю инвесторам, используя часть получаемой выручки. Попутно Амодеи намекнул, что упоминаемые OpenAI обязательства увеличить выручку до $200 млрд в год к 2028 году кажутся ему слишком завышенными и нереалистичными.

Сам руководитель Anthropic использует в этой ситуации термин «конус неопределённости». На протяжении трёх предыдущих лет выручка компании ежегодно росла на порядок. В 2023 году она поднялась с нуля до $100 млн, затем в течение 2024 года она увеличилась до $1 млн, а к концу текущего может достичь $10 млрд. При этом у руководства стартапа нет уверенности в том, что в следующем году выручка увеличится до $20 млрд, либо вырастет до $50 млрд. На данном этапе очень много неопределённости, сообщил Амодеи, и излишняя самоуверенность прочих игроков рынка его на этом фоне смущает.

Центры обработки данных строятся не менее двух лет. Решения по проектам, которые будут введены в строй в 2027 году, нужно принимать сейчас. Если строить слишком мало, клиенты переметнутся к конкурентам. Если строить слишком много, есть риск обанкротиться. Anthropic в этом смысле приходится искать тот уровень инвестиций, который позволяет удерживать риски в разумных пределах. Поскольку стартап специализируется на корпоративном сегменте, его прибыль выше, а потоки выручки более прогнозируемы, чем в клиентском секторе, и это преимущество в какой-то мере утешает руководство Anthropic. «Нам никакие красные коды опасности вводить не приходится», — заявил Амодеи, акцентируя внимание на недавнем решении конкурирующей OpenAI.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
Доминирование OpenAI на рынке ИИ подходит к концу стараниями Google и Anthropic
В ИИ очень легко переинвестировать, показал печальный опыт Intel
«Грокипедия» стала редактируемой — и начался хаос
Все ИИ-гиганты провалили проверку на безопасность — никто не в состоянии контролировать суперинтеллект
Gemini добавили в «Google Диск» — ИИ обеспечит умный поиск по файлам и папкам, но бесплатно не работает
Теги: anthropic, openai, ии, сэм альтман
anthropic, openai, ии, сэм альтман
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.