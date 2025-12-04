Сегодня 04 декабря 2025
Сэм Альтман пытался заполучить амбициозного конкурента SpaceX — вероятно, ради орбитальных дата-центров

Амбиции одного из основателей OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman), который его сейчас возглавляет, очевидным образом простираются за пределы сегмента искусственного интеллекта. С подачи The Wall Street Journal стало известно, что Альтман рассматривал возможность покупки или вложения средств в капитал аэрокосмической компании Stoke Space. Сделка в итоге не состоялась, но сам факт её подготовки интригует.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Cтартап Stoke Space был основан выходцами из Blue Origin, он специализируется на разработке полностью многоразовых ракет-носителей, тем самым позиционируя себя в качестве потенциального конкурента SpaceX Илона Маска (Elon Musk). Как известно, Маск на ранних этапах поддерживал OpenAI и участвовал в развитии этого стартапа, но противоречия с Альтманом заставили его создать собственный стартап xAI, который позже номинально объединился с социальной сетью X (бывшей Twitter).

По замыслу Альтмана, ему должен был достаться контрольный пакет акций Stoke Space, но переговоры не привели к сделке. Принято считать, что главе OpenAI собственная аэрокосмическая компания могла бы пригодиться для создания космических центров обработки данных, которые не занимали бы место на нашей планете и питались бы бесплатной солнечной энергией. Альтман уже поддерживает аэрокосмический стартап Longshot Space, который разрабатывает инновационную технологию вывода спутников на орбиту.

Аэрокосмической сферой личное соперничество Альтмана с Маском не ограничивается, поскольку первый также поддерживает стартап Merge Labs, разрабатывающий устройство для трансляции мозговых импульсов в компьютер без необходимости вживлять его в черепную коробку человека. Конкурирующей компанией Илона Маска является Neuralink. Наконец, OpenAI не противится идее создания собственной социальной сети, которая конкурировала бы с X. По сути, единственные сферы, в которых Альтман не бросает вызов Маску — это производство электромобилей и строительство подземных туннелей транспортного назначения.

Источники:

Теги: spacex, сэм альтман, илон маск, openai, стартап
