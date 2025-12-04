Сегодня 04 декабря 2025
DJI поторопила власти США с аудитом — иначе американский рынок закроется для её новых дронов

Злоключения китайского производителя беспилотных квадрокоптеров DJI в США не ограничиваются подозрениями со стороны Пентагона в связях с китайским военным комплексом. До 23 декабря компания должна пройти аудит в сфере безопасности, который позволит ей наладить поставки беспилотников новых моделей на рынок США.

Источник изображения: DJI

Источник изображения: DJI

Чтобы уложиться в эти сроки, как поясняет Nikkei Asian Review, китайская компания в начале этого месяца направила письма в пять американских ведомств, наделённых полномочиями проводить соответствующий аудит. По итогам этого аудита она либо получит право проходить сертификацию новой продукции в Федеральной комиссии по связи, либо утратит его. Впрочем, если аудит не будет проведён до 23 декабря, DJI всё равно лишится права сертифицировать в FCC свою новую продукцию. Ей придётся продолжать поставки на американский рынок только те модели беспилотников, которые были сертифицированы ранее.

Также выпускающая дроны Autel Robotics должна пройти аудит до 23 декабря. Оба соискателя направили письма в Министерство внутренней безопасности США, Министерство обороны США, Федеральное бюро расследований, Агентство национальной безопасности и офис главы Национальной разведки. Что характерно, представители первого из ведомств ещё в сентябре выразили готовность провести аудит DJI, но фактически дело с места до сих пор не сдвинулось. DJI также пыталась получить результаты проверки независимыми аудиторами. На мировом рынке дронов DJI занимает около 70 %, а в США контролирует более половины коммерческого рынка. Отсутствие сертификата FCC уже помешало DJI начать продажи на американском рынке новейших дронов Mavic 4 Pro и Neo 2. Компания к тому же пытается оспорить в американском суде претензии Пентагона к мнимым связям DJI с китайскими военными. Кроме того, её продукция может быть обложена повышенными импортными пошлинами при продаже в США.

Теги: dji, сша, китай, fcc
