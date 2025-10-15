Сегодня 15 октября 2025
DJI не согласна с Пентагоном: компания обжаловала решение суда о военных связях с Китаем

Осень этого года оказалась насыщена неприятными для китайского производителя беспилотников DJI новостями, поскольку американский суд ранее сохранил за Министерством обороны США право считать его связанной с китайскими военными организацией. Это решение не удовлетворяло интересам DJI, а потому эта компания на этой неделе подала апелляционную жалобу в столице США.

Источник изображения: DJI

Напомним, что суд предыдущей инстанции формально не нашёл доказательств связей DJI с китайским оборонным комплексом, но при этом и не запретил Пентагону соответствующим образом трактовать имеющиеся в его распоряжении факты. Компания продолжает настаивать, что никак не связана с китайским оборонным комплексом и не получает поддержки от властей КНР или родственных с ними структур и организаций. В минувший понедельник законными представителями DJI в Апелляционный суд США по округу Колумбия была подана жалоба на решение суда предыдущей инстанции. Истец настаивает, что не контролируется, не поддерживается и никак не связан с китайскими военными или иными правительственными структурами.

Американские военные настаивали, что присвоение DJI в Китае статуса «национального технологического центра» говорит об особой поддержке компании со стороны местных властей, но производитель дронов не согласен с этой позицией, подчёркивая, что аналогичным статусом в Китае обладают и представительства американских компаний в самых разных отраслях промышленности. Второй довод Пентагона был связан с возможностью двойного применения дронов DJI, но компания возразила, что это можно в равной степени утверждать и о многих коммерчески доступных технологиях.

DJI на рынке США контролирует более половины сегмента коммерческих дронов, местным военным ведомством она была добавлена в «чёрный список» в 2022 году. В октябре прошлого года DJI взялась оспаривать это решение Пентагона, назвав его основанным на политических домыслах, а не объективных доказательствах. В совокупности с другими ограничениями это привело к тому, что продукцию DJI американские правительственные организации теперь закупать не имеют права, хотя могут эксплуатировать до момента выхода имеющейся техники из строя. В следующем году Федеральная комиссия США по связи (FCC) может отказать DJI в выдаче лицензий, позволяющих продолжать импорт новой продукции на американский рынок, и чтобы этого не произошло, компания пытается заручиться поддержкой других американских властных структур.

Теги: dji, сша, китай, санкции, судебное разбирательство
