Сегодня 01 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий DJI снова открестилась от связей китайск...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

DJI снова открестилась от связей китайским оборонным комплексом

Федеральный суд США в конце прошлого месяца постановил, что Министерство обороны США имеет право считать китайского производителя дронов DJI компанией, связанной с китайским оборонным сектором. При этом суд не выявил явных тому доказательств, и это воодушевило представителей DJI, которые в очередной раз выразили своё несогласие с решением суда.

Источник изображения: DJI

Источник изображения: DJI

В официальном заявлении DJI говорится, что компания продолжает искать пути защиты своих интересов в правовом поле и восстановления справедливости. Она настаивает, что никак не контролируется китайскими властями и не имеет никакого отношения к китайскому оборонному комплексу. Фактически, доказательства этого были опубликованы американским судом в ходе изучения дела, как отмечается в пресс-релизе DJI.

Представителей компании воодушевляет тот факт, что суд отмёл основную часть доводов американского министерства обороны. Не было найдено никаких доказательство того, что DJI каким-то образом контролируется Коммунистической партии Китая или принадлежит ей хотя бы частично. У DJI нет связей и правительством КНР, а также с участниками программы частно-государственного партнёрства в сфере оборонной промышленности. Всё это было признано судом, как подчёркивают представители DJI, но право Министерства обороны США считать компанию связанной с военной деятельностью КНР было сохранено за этим ведомством безосновательно.

Всего два довода американских военных в части обвинения DJI не были признаны судом «произвольными и своенравными». Суд поддержал Пентагон в признании наличия у DJI статуса Центра национальных технологий, который присуждается в Китае всем производителям, способным оказывать существенное влияние на технологическое развитие страны. По сути, этот статус имеется у многих крупных американских компаний, работающих в пищевой, автомобильной и прочих отраслях промышленности КНР. Сам по себе такой статус никак не указывает на связи с оборонным сектором, как отмечают представители DJI.

Суд также поддержал довод Пентагона о том, что технологии DJI могут иметь двойное применение — не только в мирных целях, другими словами. По словам представителей компании, многие коммерчески доступные изделия и технологии могут применяться на поле боя, но DJI никоим образом этому не способствует и всячески осуждает. Принимаются все меры со стороны производителя, чтобы дроны данной марки не применялись в военных целях. Осознанное производство дронов для военного применения компанией DJI никогда не осуществлялось. От своей политики максимального препятствования военному применению своих дронов компания не откажется вне зависимости от решений, принимаемых судом в США. Сейчас DJI изучает возможность продолжить защиту своих интересов в юридическом поле.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Пентагон может называть производителя дронов DJI китайской военной компанией, постановил суд
DJI столкнулась с бойкотом со стороны американских чиновников — рынок США закрывается для компании
DJI пыталась обсудить с властями США запрет своих дронов, но с компанией никто не захотел разговаривать
Вчера в Афганистане полностью отключили интернет — без связи остались все 43 млн жителей
FCC случайно слила секретные данные об устройстве iPhone 16e
США упростили процесс выявления подставных компаний, позволяющих обходить санкции на поставки чипов и оборудования
Теги: dji, дроны, китайские производители, сша, пентагон
dji, дроны, китайские производители, сша, пентагон
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Эра синтетических звёзд началась: ИИ-актриса Тилли Норвуд уже получает роли и набирает популярность
Сложность — не помеха: стример прошёл Hollow Knight: Silksong на 100 % с помощью электрического саксофона вместо контроллера
Опубликована официальная распаковка OnePlus 15 — до анонса флагмана осталось меньше месяца
Вздувшаяся батарея Galaxy Ring зажала палец пользователя и отправила его в больницу
Анджей Сапковский: упоминание ведьмачьей школы попало в «Ведьмака» по ошибке, но в CDPR «с поразительной цепкостью ухватились за идею»
Apple, Google и Meta ответят в суде за рекламу вызывающих зависимость игр-казино 30 мин.
Apple назвала антимонопольный иск Маска к ней и OpenAI пустышкой и попросила его отклонить 2 ч.
«Ничего подобного мы раньше не делали»: нелинейный шутер Judas от авторов BioShock на самом деле «радикально отличается» от BioShock 3 ч.
Microsoft оживила общение с Copilot, наделив бота трёхмерными аватарами 4 ч.
Microsoft начала распространение Windows 11 25H2 — без каких-либо заметных нововведений 4 ч.
МегаФон GCloud виртуализуется с помощью «Базиса» 5 ч.
МегаФон GCloud виртуализуется с помощью «Базиса» 5 ч.
Первый за 10 лет патч сломал Prototype и Prototype 2 в Steam, но дал фанатам надежду на ремастер 5 ч.
Маску не понравилась Wikipedia за ошибки и предвзятость, и он пообещал запустить «Грокипедию» 8 ч.
Редактор видео Adobe Premiere стал доступен на iOS — бесплатно 17 ч.
DJI снова открестилась от связей китайским оборонным комплексом 31 мин.
Meta подписала контракт на $14,2 млрд с ИИ-облаком CoreWeave 59 мин.
За прошлую неделю цены на память DRAM подскочили в среднем на 5,4 % и это не предел 2 ч.
Рост отечественного IT-рынок замедлился почти в два раза в 2025 году 2 ч.
В США заработали первые ИИ ЦОД флагманского кампуса OpenAI Stargate 2 ч.
Минтранс РФ решил, кто будет виноват в ДТП с беспилотными авто 3 ч.
ИИ пугает, но пока не увольняет: исследователи не нашли всплеска безработицы 3 ч.
Samsung представила 80-долларовый смартфон Galaxy M07 — с чипом Helio G99 и батареей на 5000 мА·ч 3 ч.
Карманный ИИ становится массовым: каждый третий смартфон в этом году получит ИИ-ускоритель 4 ч.
ИИ-стартап Rebellions привлёк финансирование от Arm и Samsung, получив оценку в $1,4 млрд 4 ч.