DJI снова открестилась от связей китайским оборонным комплексом

Федеральный суд США в конце прошлого месяца постановил, что Министерство обороны США имеет право считать китайского производителя дронов DJI компанией, связанной с китайским оборонным сектором. При этом суд не выявил явных тому доказательств, и это воодушевило представителей DJI, которые в очередной раз выразили своё несогласие с решением суда.

В официальном заявлении DJI говорится, что компания продолжает искать пути защиты своих интересов в правовом поле и восстановления справедливости. Она настаивает, что никак не контролируется китайскими властями и не имеет никакого отношения к китайскому оборонному комплексу. Фактически, доказательства этого были опубликованы американским судом в ходе изучения дела, как отмечается в пресс-релизе DJI.

Представителей компании воодушевляет тот факт, что суд отмёл основную часть доводов американского министерства обороны. Не было найдено никаких доказательство того, что DJI каким-то образом контролируется Коммунистической партии Китая или принадлежит ей хотя бы частично. У DJI нет связей и правительством КНР, а также с участниками программы частно-государственного партнёрства в сфере оборонной промышленности. Всё это было признано судом, как подчёркивают представители DJI, но право Министерства обороны США считать компанию связанной с военной деятельностью КНР было сохранено за этим ведомством безосновательно.

Всего два довода американских военных в части обвинения DJI не были признаны судом «произвольными и своенравными». Суд поддержал Пентагон в признании наличия у DJI статуса Центра национальных технологий, который присуждается в Китае всем производителям, способным оказывать существенное влияние на технологическое развитие страны. По сути, этот статус имеется у многих крупных американских компаний, работающих в пищевой, автомобильной и прочих отраслях промышленности КНР. Сам по себе такой статус никак не указывает на связи с оборонным сектором, как отмечают представители DJI.

Суд также поддержал довод Пентагона о том, что технологии DJI могут иметь двойное применение — не только в мирных целях, другими словами. По словам представителей компании, многие коммерчески доступные изделия и технологии могут применяться на поле боя, но DJI никоим образом этому не способствует и всячески осуждает. Принимаются все меры со стороны производителя, чтобы дроны данной марки не применялись в военных целях. Осознанное производство дронов для военного применения компанией DJI никогда не осуществлялось. От своей политики максимального препятствования военному применению своих дронов компания не откажется вне зависимости от решений, принимаемых судом в США. Сейчас DJI изучает возможность продолжить защиту своих интересов в юридическом поле.