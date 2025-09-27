DJI проиграла суд в США и не смогла добиться своего исключения из чёрного списка Пентагона

Почти год назад китайская компания DJI обратилась в Федеральный суд США с иском к министерству обороны страны, поскольку то сочло её обладающей связями с китайскими властями, тем самым создав условия для ограничения импорта продукции этой марки на рынок США. На днях стало известно, что китайский производитель проиграл это дело в американском суде.

Неприятности DJI на американском рынке начались в 2022 году, когда Министерство обороны США включило её в «чёрный список» компаний, якобы контролируемых китайским правительством и обслуживающих его оборонные заказы. Попытки пройти аудит в США на фоне смены состава правительства и появления более значимых приоритетов тоже не увенчались успехом со стороны DJI, а теперь ситуацию усугубило и решение американского суда, вставшего на сторону Пентагона.

Как отмечает The Verge, хотя окружной судья Пол Фридман (Paul Friedman) и не нашёл оснований признать, что DJI косвенным образом контролируется Коммунистической партией Китая, по итогам рассмотрения дела постановил, что у Пентагона есть право определять, какие компании могут включаться в список подозреваемых в связях с китайским военно-промышленным комплексом.

Суд решил, что имеется достаточно оснований признать наличие поддержки DJI со стороны китайского правительства, и компания тем самым участвует в «гражданско-военном партнёрстве», а неопределённый по размеру пакет акций производителя дронов принадлежит поддерживаемой государством Chengtong. Уже одного только первого основания было достаточно, чтобы включить DJI в список китайских компаний, поддерживающих национальный оборонный комплекс.

При этом суд отклонил ряд доводов американского военного ведомства, отдельно отметив, что оно перепутало назначение двух промышленных зон в Китае, пытаясь доказать, что строительство предприятий DJI осуществлялось под контролем и при поддержке китайских властей. Суд постановил, что предоставление китайским правительством субсидий для нужд DJI уже является достаточным основанием, чтобы американское оборонное ведомство считало компанию «военной».

DJI пыталась опровергнуть эти аргументы, указывая на наличие у китайских подразделений Volkswagen и Nokia схожих атрибутов, но судья решил, что Министерство обороны США имеет необходимые полномочия для отнесения тех или иных китайских компаний к числу сотрудничающих с властями в оборонной сфере. В декабре DJI может столкнуться с полным запретом на импорт дронов коммерческого класса в США, и уже сейчас некоторые партии потребительских дронов не могут попасть в страну из-за запретов таможни. Представители DJI выразили удовлетворение способностью суда отвергнуть ряд аргументов Пентагона, но были разочарованы сохранением статуса компании в американской юрисдикции, который накладывает ограничения на её деятельность в США. Каким будет юридический ответ DJI на этот вердикт суда, пока обсуждается.