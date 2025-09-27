Сегодня 27 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий DJI проиграла суд в США и не смогла доби...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

DJI проиграла суд в США и не смогла добиться своего исключения из чёрного списка Пентагона

Почти год назад китайская компания DJI обратилась в Федеральный суд США с иском к министерству обороны страны, поскольку то сочло её обладающей связями с китайскими властями, тем самым создав условия для ограничения импорта продукции этой марки на рынок США. На днях стало известно, что китайский производитель проиграл это дело в американском суде.

Источник изображения: DJI

Источник изображения: DJI

Неприятности DJI на американском рынке начались в 2022 году, когда Министерство обороны США включило её в «чёрный список» компаний, якобы контролируемых китайским правительством и обслуживающих его оборонные заказы. Попытки пройти аудит в США на фоне смены состава правительства и появления более значимых приоритетов тоже не увенчались успехом со стороны DJI, а теперь ситуацию усугубило и решение американского суда, вставшего на сторону Пентагона.

Как отмечает The Verge, хотя окружной судья Пол Фридман (Paul Friedman) и не нашёл оснований признать, что DJI косвенным образом контролируется Коммунистической партией Китая, по итогам рассмотрения дела постановил, что у Пентагона есть право определять, какие компании могут включаться в список подозреваемых в связях с китайским военно-промышленным комплексом.

Суд решил, что имеется достаточно оснований признать наличие поддержки DJI со стороны китайского правительства, и компания тем самым участвует в «гражданско-военном партнёрстве», а неопределённый по размеру пакет акций производителя дронов принадлежит поддерживаемой государством Chengtong. Уже одного только первого основания было достаточно, чтобы включить DJI в список китайских компаний, поддерживающих национальный оборонный комплекс.

При этом суд отклонил ряд доводов американского военного ведомства, отдельно отметив, что оно перепутало назначение двух промышленных зон в Китае, пытаясь доказать, что строительство предприятий DJI осуществлялось под контролем и при поддержке китайских властей. Суд постановил, что предоставление китайским правительством субсидий для нужд DJI уже является достаточным основанием, чтобы американское оборонное ведомство считало компанию «военной».

DJI пыталась опровергнуть эти аргументы, указывая на наличие у китайских подразделений Volkswagen и Nokia схожих атрибутов, но судья решил, что Министерство обороны США имеет необходимые полномочия для отнесения тех или иных китайских компаний к числу сотрудничающих с властями в оборонной сфере. В декабре DJI может столкнуться с полным запретом на импорт дронов коммерческого класса в США, и уже сейчас некоторые партии потребительских дронов не могут попасть в страну из-за запретов таможни. Представители DJI выразили удовлетворение способностью суда отвергнуть ряд аргументов Пентагона, но были разочарованы сохранением статуса компании в американской юрисдикции, который накладывает ограничения на её деятельность в США. Каким будет юридический ответ DJI на этот вердикт суда, пока обсуждается.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
DJI столкнулась с бойкотом со стороны американских чиновников — рынок США закрывается для компании
DJI пыталась обсудить с властями США запрет своих дронов, но с компанией никто не захотел разговаривать
США готовят полный запрет продаж коммерческих дронов DJI и других китайских производителей
Apple оправдалась за «царапины» на iPhone 17 Pro: это следы от MagSafe, а не дефект
Вместо тысяч рабочих мест Intel принесла жителям Огайо разбитые дороги и шум
Европа начала заманивать иностранных инженеров после подорожания рабочих виз в США
Теги: dji, дроны, коптеры, сша, судебное разбирательство
dji, дроны, коптеры, сша, судебное разбирательство
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Energizer представила ноутбук, с которым не пустят в самолёт
Амбициозная градостроительная стратегия Farthest Frontier от создателей Grim Dawn спустя три года наконец готова к выходу из раннего доступа Steam
«Микрон» представил отечественную консоль MikBoy — на полностью российском контроллере RISC-V
Valve начала моральную подготовку пользователей к осенней распродаже Steam — опубликован официальный трейлер акции
Учёные из Китая создали принципиально новый ионный аккумулятор — он в шесть раз ёмче литиевых
Apple разработала аналог ChatGPT — приложение Veritas для iPhone, но никому его не показывает 2 ч.
Electronic Arts готовится к выкупу за $50 миллиардов, чтобы стать частной компанией — это будет самая крупная подобная сделка в истории 5 ч.
Apple не увидела проблемы в рекламе ИИ-функций Siri, которые так и не появились 6 ч.
TikTok в США продолжит приносить китайской ByteDance миллиарды даже после отделения 10 ч.
В Steam скоро можно будет попробовать Valor Mortis — гибрид Dark Souls и BioShock от создателей Ghostrunner 11 ч.
Перевод на русский, новая концовка и попутчики: ностальгическое дорожное приключение Keep Driving получило крупное обновление 12 ч.
Футбольная аркада Rematch от разработчиков Sifu стала временно бесплатной, но только в Steam 13 ч.
Геймплейный трейлер раскрыл дату релиза Possessor(s) — стильного боевика от авторов Hyper Light Drifter 14 ч.
Семь из десяти российских компаний не окупили инвестиции в ИИ 14 ч.
Meta запустила в Великобритании рекламную модель, которую ЕС признал незаконной 14 ч.
DJI проиграла суд в США и не смогла добиться своего исключения из чёрного списка Пентагона 12 мин.
Google создала и показала в деле ИИ, который заставляет роботов сначала думать, а потом делать 7 ч.
Asus отдаст видеокарту GeForce RTX 5090 ROG Astral с подписью Хуанга за лучший дизайн видеокарты 7 ч.
Новая статья: Обзор игрового 3D-монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: полное погружение 8 ч.
Пожар в южнокорейском ЦОД привёл к отключения более 70 государственных онлайн-сервисов 8 ч.
На базе RISC-V в России пока активно развиваются только микроконтроллеры 9 ч.
Китай в прошлом году установил 300 000 промышленных роботов — больше, чем все остальные страны вместе 10 ч.
Xiaomi готовит новый процессор XRing для смартфонов, но за Apple гоняться пока не намерена 12 ч.
Qualcomm поделилась подробностями о процессоре Snapdragon 8 Gen 5 для доступных флагманов 13 ч.
Грядёт подорожание электроники — авария на крупном руднике взвинтила цены на медь 14 ч.