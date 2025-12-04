Сегодня 04 декабря 2025
Китайская Cambricon утроит выпуск ИИ-ускорителей — чтобы добить Nvidia в Китае

Основатель Nvidia довольно адекватно описывает сложившуюся на рынке ИИ-компонентов КНР ситуацию. Поставки импортных чипов не только запрещаются американскими властями, но и не приветствуются китайскими, что создаёт для местных разработчиков благоприятные условия. Cambricon собирается воспользоваться ситуацией, чтобы в следующем году увеличить объёмы поставок ИИ-чипов более чем в три раза.

Источник изображения: Cambricon Technologies

Источник изображения: Cambricon Technologies

По данным Bloomberg, компания рассчитывает по итогам следующего года отгрузить 500 000 ускорителей вычислений, из которых 300 000 придётся на долю самых передовых Siyuan 590 и 690. Поскольку сама она чипы не выпускает, Cambricon придётся полагаться в этой сфере на передовой по меркам SMIC техпроцесс N+2, аналогичный 7-нм технологии зарубежных контрактных производителей. Huawei также выпускает свои передовые чипы по этому техпроцессу на предприятиях SMIC.

Как ожидается, Huawei Technologies тоже не будет сидеть без дела, и в следующем году удвоит объёмы поставок передовых ускорителей на китайский рынок. Конкуренцию им попытается составить Moore Threads Technology, чьи акции в эту пятницу дебютируют на бирже в Шанхае, а также MetaX. В прошлом квартале Cambricon увеличила выручку в 14 раз, поскольку этому способствовал запрет на поставку чипов Nvidia с американской стороны и давление китайских властей на национальных разработчиков с целью их перехода на использование ускорителей местного происхождения. С 2021 года капитализация китайской компании выросла в девять раз. До половины всех выпускаемых Cambricon ускорителей достаются ByteDance, а интернет-гигант Alibaba должен к нему присоединиться.

Обеспечить такой прирост в объёмах выпуска ускорителей будет непросто прежде всего компании SMIC. В прошлом году, как считают представители Goldman Sachs, компания Cambricon выпустила всего 142 000 ускорителей ИИ. По слухам, при выпуске чипов Siyuan 590 и 690 уровень выхода годной продукции на конвейере SMIC не превышает 20 %. По сути, четыре из пяти чипов приходится выбрасывать. Для сравнения, тайваньская TSMC уже способна предложить клиентам передовой 2-нм техпроцесс, который на три поколения или примерно семь лет опережает китайские возможности, причём с уровнем выхода годной продукции около 60 %.

Проблемой может стать и доступ китайских производителей к памяти типа HBM, поскольку до сих пор они зависят в этой сфере преимущественно от южнокорейских поставщиков Samsung и SK hynix, которые нацелены на удовлетворение спроса на других географических направлениях с точки зрения приоритетов. Внутри самого Китая Cambricon начинает набирать вес в отрасли, особенно с учётом взятого властями страны курса на импортозамещение в сфере ИИ. Это должно ей помочь в переговорах с SMIC об обеспечении необходимых для роста объёмов поставок квот на производство чипов.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: cambricon, huawei, nvidia, китай, ии
