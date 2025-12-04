Сегодня 04 декабря 2025
ИИ-компании заплатят «Википедии», чтобы она не разорилась из-за скрапинга

Соучредитель «Википедии» Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) сообщил, что онлайн-энциклопедия совместно с крупными технологическими компаниями занимается подготовкой сделок по лицензированию контента для обучения ИИ, аналогичных соглашению с Google, чтобы возместить рост расходов, связанных со скрапингом.

Источник изображения: Oberon Copeland @veryinformed.com/unsplash.com

Уэйлс заявил на саммите Reuters Next в Нью-Йорке, что использование технологическими компаниями контента «Википедии» для обучения больших языковых моделей приводит к резкому росту расходов, которые ложатся на некоммерческого оператора сайта. «ИИ-боты, сканирующие «Википедию», обрабатывают весь сайт. Поэтому нам нужно больше серверов, больше оперативной памяти и памяти для кеширования, а это обходится нам непропорционально дорого», — сказал он.

Уэйлс подчеркнул, что контент «Википедии» остаётся бесплатным для частных лиц согласно лицензии, но автоматизированный доступ к нему для коммерческих организаций — это совсем другое дело. Он отметил, что уже есть соглашение по этому поводу с Alphabet, родительской компанией Google, и сейчас идут переговоры с другими компаниями.

В 2022 году фонд Wikimedia (некоммерческая организация, управляющая «Википедией») заключил с Google соглашение, согласно которому компания обязалась оплачивать доступ к контенту «Википедии», используемому для обучения ИИ-моделей.

Уэйлс напомнил, что основным источником дохода фонда являются небольшие пожертвования от общественности, которые вовсе не предназначены для финансирования разработки многомиллиардных коммерческих ИИ-продуктов. «Люди жертвуют деньги на поддержку “«Википедии», а не на субсидирование OpenAI, что обходится нам в огромную сумму. Это несправедливо», — заявил он.

Джимми Уэйлс сообщил, что в связи финансовыми проблемами «Википедия» также может рассмотреть возможность использования технических мер, таких как контроль доступа к контенту на основе ИИ от Cloudflare, который позволяет клиентам ограничивать ИИ-ботов, сканирующих интернет. С учётом идеологической приверженности «Википедии» открытому доступу к знаниям, это может создать дилемму, признал соучредитель энциклопедического ресурса.

Ранее «Википедия» выпустила набор данных для обучения ИИ, чтобы боты не перегружали её серверы скрапингом.

Источник:

Теги: википедия, wikimedia, ии, обучение ии
