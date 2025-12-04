Сегодня 04 декабря 2025
Windows 11 созрела для Service Pack 2, считает бывший разработчик Windows XP

Microsoft продолжает добавлять в Windows 11 непопулярные функции искусственного интеллекта, чем отнюдь не способствует росту аудитории своей операционной системы — слабым аргументом стало даже прекращение поддержки Windows 10. Ветеран из отдела разработки Microsoft считает, что компании пора задуматься о повышении безопасности и доступности Windows.

Источник изображения: Windows / unsplash.com

Дэйв Пламмер (Dave Plummer), который в прошлом разработал несколько важнейших компонентов Windows, предложил Microsoft ещё раз обдумать стратегию внедрения новых функций в Windows 11. В своём подкасте ветеран разработки напомнил компании о «моменте XPSP2», то есть посоветовал ей выпустить масштабное обновление Windows 11, направленное на решение накопившихся проблем и укрепление безопасности ОС, а не на добавление новых функций. Он имел в виду выпуск Windows XP Service Pack 2, который стабилизировал и укрепил систему после того, как возникли серьёзные угрозы безопасности.

С выходом Service Pack 2 в 2004 году Windows XP лишь незначительно изменилась внешне, но была радикально переработана внутренне. После обнаружения серьёзных уязвимостей в алгоритме шифрования Wi-Fi WEP добавили поддержку WPA, появилась частичная поддержка Bluetooth и ранний вариант брандмауэра. Microsoft пошла этим путём из-за появления компьютерного червя Blaster — его угроза оказалась настолько серьёзной, что компания приостановила разработку пользовательских функций и несколько месяцев потратила на то, чтобы исправить ошибки и доработать систему безопасности Windows. Вот и сейчас, считает господин Пламмер, Microsoft нужно не добавлять в Windows 11 новые функции, а стабилизировать систему и повысить её производительность.

Своим заявлением разработчик, очевидно, отреагировал на курс, который сейчас взяла Microsoft, решившая превратить Windows 11 в «агентную ОС» вопреки протестам общественности. Она добавила функции ИИ даже в такие древние приложения как Paint и Notepad, а центральным элементом пользовательского интерфейса неоднократно пыталась сделать ИИ-помощника Copilot. Код для Windows теперь тоже пишется с ИИ, в результате чего регулярно возникают сбои: отключалось воспроизведение Blu-ray, до сих пор медленно работает «Проводник», отмечаются проблемы у средства восстановления Windows. Поэтому более миллиарда компьютеров продолжают работать на и без того несовершенной Windows 10, а Windows 11 потребовалось почти четыре года, чтобы обогнать предшественницу по доле рынка.

Теги: microsoft, windows, service pack 2
