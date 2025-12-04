AMD незаметно выпустила шестиядерник Ryzen 5 7400 со встроенной графикой за €140

Компания AMD выпустила шестиядерный процессор Ryzen 5 7400 начального уровня. Слухи о нём ходили ещё с лета. Это наименее производительный процессор во всей серии Ryzen 7000.

По данным Computer Base, Ryzen 5 7400 официально появился в ассортименте европейский розничных продавцов и готов к поставкам. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте AMD, как и Ryzen 5 7400F, новая модель Ryzen 5 7400 имеет шесть ядер с поддержкой 12 виртуальных потоков, но предлагает базовую частоту 3,3 ГГц и максимальную 4,3 ГГц (вместо 3,7 и 4,7 ГГц у 7400F соответственно).

Также новый чип имеет меньше кеш-памяти L3 — её объём составляет всего 16 Мбайт против 32 Мбайт у Ryzen 5 7400F. Объём кеша L2 остался прежним — 6 Мбайт. Единственным преимуществом Ryzen 5 7400 является наличие встроенной графики на базе двух вычислительных блоков с частотой до 2,2 ГГц. Это делает его доступным вариантом для сборок начального уровня без дискретной видеокарты. Однако производительность iGPU довольно скромна и подходит лишь для офисных задач, просмотра видео или нетребовательных игр. Показатель TDP процессора заявлен на уровне прежних 65 Вт.

При текущей цене почти в 140 евро Ryzen 5 7400F выглядит не особо привлекательно, пишет Computer Base. Более быстрый Ryzen 5 7500F сейчас предлагается дешевле, хотя и лишён встроенной графики.