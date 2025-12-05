Антирекорд Apple: iPhone Air за десять недель с покупки теряет почти половину стоимости

По некоторым данным, любопытство пользователей в отношении сверхтонкого iPhone Air в реальные продажи не конвертировалось, что в итоге даже могло подтолкнуть Apple к решению о снятии смартфона с производства уже в этом году. По данным SellCell, новинка Apple побила антирекорд 2022 года, поскольку на вторичном рынке iPhone Air за первые десять недель эксплуатации теряет почти половину начальной стоимости.

При этом прочая статистика указывает на то, что на первичном рынке семейство iPhone 17 продаётся лучше предшествующего, да и на вторичном оно более активно сопротивляется снижению остаточной стоимости. В среднем, смартфоны новой линейки за первые десять недель эксплуатации теряют 34,6 % начальной стоимости. В случае с iPhone 16 потеря достигала 39 %, а семейство iPhone 14 на аналогичном интервале дешевело в среднем на 36,6 %.

У сверхтонкого iPhone Air темпы снижения остаточной стоимости варьируются от 40,3 до 47,7 %, в зависимости от комплектации, в среднем составляя 44,3 %. Эта модель с данной точки зрения выступает хуже предыдущих поколений iPhone на величину от 5,3 до 12,4 %. В семействе iPhone 17 медленнее всего дешевеет версия iPhone 17 Pro Max с 256 Гбайт памяти, которая за десять недель теряет только 26,1 % первоначальной стоимости. Хуже всего сохраняет остаточную стоимость версия iPhone Air с 1 Тбайт памяти, которая за указанный период теряет в цене 47,7 %. В целом, из ближайших предшественников именно семейство iPhone 15 демонстрировало самую высокую стойкость к снижению цены, теряя за десять недель в среднем 31,9 % начальной стоимости.

Если остаточная стоимость прочих моделей в семействе iPhone 17 стабилизируется после 10 недель, то у iPhone Air она продолжает своё падение. Лучшие модели семейства отдаляются от него на десять процентных пунктов. Если у линейки iPhone 17 Pro потери в цене в первые десять недель не превышают 40 %, то у базового iPhone 17 они варьируются от 32,9 до 40,8 %. Возможно, на быструю потерю в цене iPhone Air влияет и неуверенность покупателей в доступности запасных частей и ремонтопригодности модели. Статистика SellCell учитывает динамику цен в более чем 40 компаниях США, занимающихся выкупом бывших в употреблении смартфонов.