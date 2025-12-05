Сегодня 05 декабря 2025
Антирекорд Apple: iPhone Air за десять недель с покупки теряет почти половину стоимости

По некоторым данным, любопытство пользователей в отношении сверхтонкого iPhone Air в реальные продажи не конвертировалось, что в итоге даже могло подтолкнуть Apple к решению о снятии смартфона с производства уже в этом году. По данным SellCell, новинка Apple побила антирекорд 2022 года, поскольку на вторичном рынке iPhone Air за первые десять недель эксплуатации теряет почти половину начальной стоимости.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

При этом прочая статистика указывает на то, что на первичном рынке семейство iPhone 17 продаётся лучше предшествующего, да и на вторичном оно более активно сопротивляется снижению остаточной стоимости. В среднем, смартфоны новой линейки за первые десять недель эксплуатации теряют 34,6 % начальной стоимости. В случае с iPhone 16 потеря достигала 39 %, а семейство iPhone 14 на аналогичном интервале дешевело в среднем на 36,6 %.

У сверхтонкого iPhone Air темпы снижения остаточной стоимости варьируются от 40,3 до 47,7 %, в зависимости от комплектации, в среднем составляя 44,3 %. Эта модель с данной точки зрения выступает хуже предыдущих поколений iPhone на величину от 5,3 до 12,4 %. В семействе iPhone 17 медленнее всего дешевеет версия iPhone 17 Pro Max с 256 Гбайт памяти, которая за десять недель теряет только 26,1 % первоначальной стоимости. Хуже всего сохраняет остаточную стоимость версия iPhone Air с 1 Тбайт памяти, которая за указанный период теряет в цене 47,7 %. В целом, из ближайших предшественников именно семейство iPhone 15 демонстрировало самую высокую стойкость к снижению цены, теряя за десять недель в среднем 31,9 % начальной стоимости.

Если остаточная стоимость прочих моделей в семействе iPhone 17 стабилизируется после 10 недель, то у iPhone Air она продолжает своё падение. Лучшие модели семейства отдаляются от него на десять процентных пунктов. Если у линейки iPhone 17 Pro потери в цене в первые десять недель не превышают 40 %, то у базового iPhone 17 они варьируются от 32,9 до 40,8 %. Возможно, на быструю потерю в цене iPhone Air влияет и неуверенность покупателей в доступности запасных частей и ремонтопригодности модели. Статистика SellCell учитывает динамику цен в более чем 40 компаниях США, занимающихся выкупом бывших в употреблении смартфонов.

Источник:

Теги: apple, apple iphone, iphone air, смартфоны, аналитика
