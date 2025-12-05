Сегодня 05 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Лайнеры на аккумуляторах начнут бороздит...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Лайнеры на аккумуляторах начнут бороздить океаны уже в 2028 году, пообещал крупнейший производитель батарей в мире

В случае с развитием электрической авиации всё пока упирается в плотность хранения энергии в аккумуляторах и их массу, но водный транспорт планомерно переходит на электротягу, меньше учитывая этот фактор. По мнению ведущего производителя тяговых батарей CATL, океанские лайнеры на электротяге появятся уже через три года.

Источник изображения: CATL

Источник изображения: CATL

Непосредственно компания CATL в создании тяговых батарей для водного транспорта участвует с 2017 года, и с тех пор снабдила ими почти 900 судов морского класса. В целом, эволюция на этом направлении двигалась от маломерных речных судов к более крупным, и закономерно, что вершиной прогресса станет создание океанских лайнеров на электротяге. По мнению представителей CATL, в течение трёх лет чисто электрические суда приступят к полноценной морской навигации. Разработкой специализированных тяговых батарей в структуре CATL с ноября 2022 года занимается особое подразделение.

По данным CATL, в сфере электрического судостроения доля компании достигает 40 %, если говорить о происхождении тяговых батарей соответствующих транспортных средств. В прошлом месяце китайский стартап Autoflight, который поддерживается CATL, представил плавучую платформу для электрических летательных аппаратов. В конце июля в Китае началась эксплуатация чисто электрического туристического судна Yujian 77, которое будет передвигаться в прибрежной зоне. Отсутствие шумных силовых установок особенно оценят туристы, использующие подобный транспорт. CATL продолжает оставаться мировым лидером в производстве тяговых аккумуляторов, занимая 38,1 % рынка по состоянию на начало этого месяца.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Финский инженер построил 11-метровую яхту с «бесконечным» запасом хода — в одиночку и за 200 дней
Китай заявил о прорыве в атомном судоходстве — турбины теперь работают на сверхкритическом CO₂
В 10 раз дешевле замены: CATL начала оказывать услуги по ремонту тяговых батарей в Китае
Стартап взялся навести порядок в хаосе роботакси — система укажет беспилотным авто, где стоять и куда ехать
В следующем году Hyundai начнёт продавать модульные роботизированные тележки MobED
Видео: BYD «избила» крышу флагманского внедорожника YangWang U8L двухтонным деревом
Теги: catl, тяговая батарея, аккумулятор, электрический транспорт, судоходство
catl, тяговая батарея, аккумулятор, электрический транспорт, судоходство
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.