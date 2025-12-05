Лайнеры на аккумуляторах начнут бороздить океаны уже в 2028 году, пообещал крупнейший производитель батарей в мире

В случае с развитием электрической авиации всё пока упирается в плотность хранения энергии в аккумуляторах и их массу, но водный транспорт планомерно переходит на электротягу, меньше учитывая этот фактор. По мнению ведущего производителя тяговых батарей CATL, океанские лайнеры на электротяге появятся уже через три года.

Непосредственно компания CATL в создании тяговых батарей для водного транспорта участвует с 2017 года, и с тех пор снабдила ими почти 900 судов морского класса. В целом, эволюция на этом направлении двигалась от маломерных речных судов к более крупным, и закономерно, что вершиной прогресса станет создание океанских лайнеров на электротяге. По мнению представителей CATL, в течение трёх лет чисто электрические суда приступят к полноценной морской навигации. Разработкой специализированных тяговых батарей в структуре CATL с ноября 2022 года занимается особое подразделение.

По данным CATL, в сфере электрического судостроения доля компании достигает 40 %, если говорить о происхождении тяговых батарей соответствующих транспортных средств. В прошлом месяце китайский стартап Autoflight, который поддерживается CATL, представил плавучую платформу для электрических летательных аппаратов. В конце июля в Китае началась эксплуатация чисто электрического туристического судна Yujian 77, которое будет передвигаться в прибрежной зоне. Отсутствие шумных силовых установок особенно оценят туристы, использующие подобный транспорт. CATL продолжает оставаться мировым лидером в производстве тяговых аккумуляторов, занимая 38,1 % рынка по состоянию на начало этого месяца.