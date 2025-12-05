Гоночный боевик на выживание Carmageddon: Rogue Shift вышел из тени — подробности и первый трейлер переосмысления легендарной серии

Как и было обещано, полноценный анонс гоночного роглайт-экшена Carmageddon: Rogue Shift от принадлежащей Saber Interactive итальянской студии 34BigThings (Redout 2) не заставил себя долго ждать.

События Carmageddon: Rogue Shift развернутся в постапокалиптической пустоши образца 2050 года. По ночам человечество терроризируют орды опустошённых (зомби), от которых людям приходится укрываться в высотках.

Единственный выход из этого кошмара — смертельные гонки Carmageddon, главным призом в которых выступает шанс выбраться из гибнущего мира в виде опасного путешествия к последнему космодрому за горами.

Скриншоты

В рамках состязаний игрокам за рулём обвешанного самодельным оружием ржавого корыта предстоит столкнуться с несметным множеством мародёров, изгоев и негодяев — других участников Carmageddon.

Роглайт-кампания предложит участвовать в заездах по случайно сгенерированным картам, приспосабливаться к разным условиям (время суток, погода) и разветвлениям на дороге, закупать апгрейды на чёрном рынке и побеждать боссов.

Как сообщает анонсирующий геймплейный трейлер, Carmageddon: Rogue Shift выйдет в начале 2026 года на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.

Обещают переосмысление легендарной серии, интуитивно понятные, стремительные и доступные гонки на выживание, 15 машин, 13 видов оружия, более 80 бонусов, детальную систему повреждений и текстовый перевод на русский.