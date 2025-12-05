Сегодня 05 декабря 2025
Возмутивший фанатов кооперативный шутер Postal: Bullet Paradise отменили спустя два дня после анонса — всё из-за ИИ

Представленный Running With Scissors всего пару дней назад кооперативный шутер Postal: Bullet Paradise от американской студии Goonswarm Games оказался отменён на фоне массовой критики фанатов.

Источник изображений: Running With Scissors

Вскоре после анонса поклонники заподозрили, что при создании некоторых элементов игры Goonswarm использовала генеративный ИИ, но никому об этом не сказала, и завалили соцсети Running With Scissors соответствующими комментариями.

Разработчики безуспешно пытались откреститься от обвинений, а представители Running With Scissors в общении с обеспокоенными фанатами опускались до прямых оскорблений, но в итоге встали на сторону сообщества.

Как сообщила Running With Scissors у себя в микроблоге, ситуация нанесла «невероятный ущерб бренду и репутации компании», а также подорвала её доверие к Goonswarm Games, в связи с чем Postal: Bullet Paradise отменена.

«Мы бы хотели попросить прощения у всех, кто почувствовал себя оскорблённым в пылу момента, и поблагодарить вас, что подняли вопрос. Тех, кто отправлял нам угрозы расправой, извинения не касаются», — уточнили в Running With Scissors.

Running With Scissors подчеркнула, что всегда старалась поступать по совести с сообществом, и ситуация с Postal: Bullet Paradise исключением не является. В 2026 году и далее фанатов Postal «ждёт много интересного».

Postal: Bullet Paradise готовилась к релизу в Steam (PC, Mac, Linux), на PS4, PS5 и Nintendo Switch. По сюжету Чувак попадал в «дерьмовое будущее» вместе с альтернативными версиями самого себя из мультивселенной.

postal: bullet paradise, goonswarm games, running with scissors, шутер, искусственный интеллект, ии
