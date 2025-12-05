Возмутивший фанатов кооперативный шутер Postal: Bullet Paradise отменили спустя два дня после анонса — всё из-за ИИ

Представленный Running With Scissors всего пару дней назад кооперативный шутер Postal: Bullet Paradise от американской студии Goonswarm Games оказался отменён на фоне массовой критики фанатов.

Вскоре после анонса поклонники заподозрили, что при создании некоторых элементов игры Goonswarm использовала генеративный ИИ, но никому об этом не сказала, и завалили соцсети Running With Scissors соответствующими комментариями.

Разработчики безуспешно пытались откреститься от обвинений, а представители Running With Scissors в общении с обеспокоенными фанатами опускались до прямых оскорблений, но в итоге встали на сторону сообщества.

Как сообщила Running With Scissors у себя в микроблоге, ситуация нанесла «невероятный ущерб бренду и репутации компании», а также подорвала её доверие к Goonswarm Games, в связи с чем Postal: Bullet Paradise отменена.

«Мы бы хотели попросить прощения у всех, кто почувствовал себя оскорблённым в пылу момента, и поблагодарить вас, что подняли вопрос. Тех, кто отправлял нам угрозы расправой, извинения не касаются», — уточнили в Running With Scissors.

Running With Scissors подчеркнула, что всегда старалась поступать по совести с сообществом, и ситуация с Postal: Bullet Paradise исключением не является. В 2026 году и далее фанатов Postal «ждёт много интересного».

Postal: Bullet Paradise готовилась к релизу в Steam (PC, Mac, Linux), на PS4, PS5 и Nintendo Switch. По сюжету Чувак попадал в «дерьмовое будущее» вместе с альтернативными версиями самого себя из мультивселенной.