Индия собралась принудительно включить геолокацию на всех смартфонах навсегда — Apple, Google и Samsung против

Индийские власти изучают новую инициативу в телекоммуникационной отрасли — производителей смартфонов могут обязать сделать неотключаемой функцию спутниковой навигации на них. Apple, Google и Samsung уже выступили против, указав на проблемы с конфиденциальностью граждан, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

На этой неделе в Индии разгорелись ожесточённые дебаты, когда власти страны решили негласно предписать производителям смартфонов устанавливать на устройства неудаляемое государственное приложение якобы в целях обеспечения кибербезопасности. Политики и правозащитники выразили опасения, что оно будет использоваться для слежки за гражданами. Правительство отказалось от этой идеи — возможно, в пользу более смелой. Сейчас власти страны могут определять местоположение абонентов мобильных операторов, используя только данные с вышек сотовой связи, но получаемые таким способом данные могут значительно отличаться от фактической геопозиции.

Ассоциация операторов сотовой связи (COAI), представляющая интересы Jio и Bharti Airtel, заявила, что существует возможность передавать властям точное местоположение абонентов, но для этого придётся обязать производителей смартфонов принудительно активировать на них технологию A-GPS, объединяющую спутниковые сигналы и данные сотовой связи — об этом говорится в датированном июнем этого года письме Министерства информационных технологий. Это значит, что граждан страны пришлось бы лишить возможности отключать на устройствах службы геопозиционирования. Но в Apple, Google и Samsung уже заявили, что вводить такое обязательство недопустимо. Подобная мера не имеет прецедентов во всём мире, заявила представляющая интересы Apple и Google организация India Cellular & Electronics Association (ICEA) в закрытом письме правительству, направленном в июле.

Сегодня Министерство внутренних дел Индии планировало провести встречу с представителями ведущих производителей смартфонов для обсуждения этого вопроса, но мероприятие перенесли. На данный момент ни одно из ведомств никаких решений по данному вопросу не приняло. Технология A-GPS обычно включается при запуске определённых приложений или при совершении экстренных вызовов, и она действительно позволяет определять местоположение устройства с точностью до метра, указывают эксперты. Предложение Ассоциации операторов сотовой связи вызывает серьёзные «опасения в аспекте права, конфиденциальности и национальной безопасности», говорится в июльском письме ICEA. Под слежку попадут военнослужащие, судьи, руководители компаний и журналисты — мера поставит под угрозу безопасность всех этих людей, а в их распоряжении находится закрытая информация, отметили в организации.

Традиционные методы определения местоположения владельцев смартфонов становятся всё более сложной задачей — производители смартфонов уже начали предупреждать их владельцев, что «оператор пытается получить доступ к их местоположению», подчеркнули в COAI и призвали правительство обязать производителей отключить эту функцию. Но ICEA выступила и против этой меры, чтобы обеспечить «прозрачность и контроль пользователей над информацией о собственном местоположении».