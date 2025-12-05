Сегодня 05 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Индия собралась принудительно включить г...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Индия собралась принудительно включить геолокацию на всех смартфонах навсегда — Apple, Google и Samsung против

Индийские власти изучают новую инициативу в телекоммуникационной отрасли — производителей смартфонов могут обязать сделать неотключаемой функцию спутниковой навигации на них. Apple, Google и Samsung уже выступили против, указав на проблемы с конфиденциальностью граждан, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

Источник изображений: jaikishan patel / unsplash.com

Источник изображений: jaikishan patel / unsplash.com

На этой неделе в Индии разгорелись ожесточённые дебаты, когда власти страны решили негласно предписать производителям смартфонов устанавливать на устройства неудаляемое государственное приложение якобы в целях обеспечения кибербезопасности. Политики и правозащитники выразили опасения, что оно будет использоваться для слежки за гражданами. Правительство отказалось от этой идеи — возможно, в пользу более смелой. Сейчас власти страны могут определять местоположение абонентов мобильных операторов, используя только данные с вышек сотовой связи, но получаемые таким способом данные могут значительно отличаться от фактической геопозиции.

Ассоциация операторов сотовой связи (COAI), представляющая интересы Jio и Bharti Airtel, заявила, что существует возможность передавать властям точное местоположение абонентов, но для этого придётся обязать производителей смартфонов принудительно активировать на них технологию A-GPS, объединяющую спутниковые сигналы и данные сотовой связи — об этом говорится в датированном июнем этого года письме Министерства информационных технологий. Это значит, что граждан страны пришлось бы лишить возможности отключать на устройствах службы геопозиционирования. Но в Apple, Google и Samsung уже заявили, что вводить такое обязательство недопустимо. Подобная мера не имеет прецедентов во всём мире, заявила представляющая интересы Apple и Google организация India Cellular & Electronics Association (ICEA) в закрытом письме правительству, направленном в июле.

Сегодня Министерство внутренних дел Индии планировало провести встречу с представителями ведущих производителей смартфонов для обсуждения этого вопроса, но мероприятие перенесли. На данный момент ни одно из ведомств никаких решений по данному вопросу не приняло. Технология A-GPS обычно включается при запуске определённых приложений или при совершении экстренных вызовов, и она действительно позволяет определять местоположение устройства с точностью до метра, указывают эксперты. Предложение Ассоциации операторов сотовой связи вызывает серьёзные «опасения в аспекте права, конфиденциальности и национальной безопасности», говорится в июльском письме ICEA. Под слежку попадут военнослужащие, судьи, руководители компаний и журналисты — мера поставит под угрозу безопасность всех этих людей, а в их распоряжении находится закрытая информация, отметили в организации.

Традиционные методы определения местоположения владельцев смартфонов становятся всё более сложной задачей — производители смартфонов уже начали предупреждать их владельцев, что «оператор пытается получить доступ к их местоположению», подчеркнули в COAI и призвали правительство обязать производителей отключить эту функцию. Но ICEA выступила и против этой меры, чтобы обеспечить «прозрачность и контроль пользователей над информацией о собственном местоположении».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Индия пошла на уступки: обязательное госприложение всё же разрешат удалять со смартфонов
Apple отвергла требование Индии предустанавливать госприложение на iPhone — это угроза конфиденциальности
Apple рассматривает возможность организации сборки складного iPhone на Тайване и в Индии
Антирекорд Apple: iPhone Air за десять недель с покупки теряет почти половину стоимости
Продажи складных смартфонов взлетели в третьем квартале — и готовы к прорыву в 2026 году
iPhone 17 Pro получил неполноценный «Ночной режим» — и никто не знает, почему
Теги: индия, a-gps, слежка
индия, a-gps, слежка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.