После обновления Tesla разрешила водителям писать SMS на ходу — полиция по-прежнему против

В начале ноября на ежегодном собрании акционеров глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) пообещал, что в течение месяца или двух фирменный комплекс активных помощников водителя FSD позволит сидящему за рулём электромобиля Tesla человеку вести переписку в смартфоне без ущерба для безопасности движения. Недавнее обновление FSD до версии 14.2.1, по словам миллиардера, уже позволяет это делать.
Репортаж со стенда HONOR на выставке MWC 2025: передовые новинки и стратегические планы на будущее с ИИ
Как отмечает следящий за этой темой ресурс Electrek, соответствующие заявления Маск сделал на днях на страницах своей социальной сети X, отвечая на вопрос подписчика о способности новой версии ПО обеспечить одновременный обмен сообщениями в смартфоне и управление машиной. «В зависимости от контекста и окружающего движения, да», — лаконично подтвердил глава Tesla наличие такой возможности в FSD версии 14.2.1.
Источник напоминает, что обращённая внутрь салона электромобилей Tesla камера сейчас используется не только для охранных функций, но и для контроля за направлением взгляда водителя. Если он опустил глаза, засыпая или увлекаясь просмотром содержимого смартфона, автоматика выдаст ему предупреждение, а если он проигнорирует требование перевести взгляд на дорогу, то система активной помощи откажется от управления транспортным средством и занесёт в свою память своего рода «штрафной балл». После накопления пяти таких баллов доступ к функциям FSD на конкретной машине будет приостановлен.
Можно предположить, что теперь автоматика будет следить за положением головы и направлением взгляда водителя менее строго, позволяя ему во вполне безопасных ситуациях типа движения в медленно ползущем потоке отвлекаться на просмотр смартфона или обмен текстовыми сообщениями. Впрочем, в трактовке такого поведения со стороны законов США, например, ничего не меняется, и если злоупотребление функцией автопилота приведёт к ДТП, то для водителя подобные занятия окажутся отягчающими обстоятельствами. Тем не менее, Илон Маск формально признал, что фирменная автоматика Tesla планомерно совершенствуется, технически предоставляя водителю больше свободы.
Источник: