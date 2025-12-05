После обновления Tesla разрешила водителям писать SMS на ходу — полиция по-прежнему против

В начале ноября на ежегодном собрании акционеров глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) пообещал, что в течение месяца или двух фирменный комплекс активных помощников водителя FSD позволит сидящему за рулём электромобиля Tesla человеку вести переписку в смартфоне без ущерба для безопасности движения. Недавнее обновление FSD до версии 14.2.1, по словам миллиардера, уже позволяет это делать.

Как отмечает следящий за этой темой ресурс Electrek, соответствующие заявления Маск сделал на днях на страницах своей социальной сети X, отвечая на вопрос подписчика о способности новой версии ПО обеспечить одновременный обмен сообщениями в смартфоне и управление машиной. «В зависимости от контекста и окружающего движения, да», — лаконично подтвердил глава Tesla наличие такой возможности в FSD версии 14.2.1.

Источник напоминает, что обращённая внутрь салона электромобилей Tesla камера сейчас используется не только для охранных функций, но и для контроля за направлением взгляда водителя. Если он опустил глаза, засыпая или увлекаясь просмотром содержимого смартфона, автоматика выдаст ему предупреждение, а если он проигнорирует требование перевести взгляд на дорогу, то система активной помощи откажется от управления транспортным средством и занесёт в свою память своего рода «штрафной балл». После накопления пяти таких баллов доступ к функциям FSD на конкретной машине будет приостановлен.

Можно предположить, что теперь автоматика будет следить за положением головы и направлением взгляда водителя менее строго, позволяя ему во вполне безопасных ситуациях типа движения в медленно ползущем потоке отвлекаться на просмотр смартфона или обмен текстовыми сообщениями. Впрочем, в трактовке такого поведения со стороны законов США, например, ничего не меняется, и если злоупотребление функцией автопилота приведёт к ДТП, то для водителя подобные занятия окажутся отягчающими обстоятельствами. Тем не менее, Илон Маск формально признал, что фирменная автоматика Tesla планомерно совершенствуется, технически предоставляя водителю больше свободы.