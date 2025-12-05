The New York Times обвинила ИИ-стартап Perplexity в создании «дословных копий» своих статей

Издательство The New York Times (NYT) подало судебный иск на «систему ответов» ИИ-стартапа Perplexity. NYT утверждает, что Perplexity «незаконно сканирует, копирует, извлекает и распространяет» материалы с сайта издательства. По словам истца, ответы, предоставляемые ИИ-поисковиком Perplexity являются «дословными или существенно похожими копиями» материалов NYT, защищённых авторским правом.

«Копируя защищённый авторским правом контент The Times и создавая на его основе замещающую продукцию, устраняя необходимость посещения веб-сайта The Times или покупки газеты, Perplexity незаконно присваивает себе значительные возможности получения дохода от подписки, рекламы, лицензирования и партнёрских программ, которые по праву принадлежат исключительно The Times», — говорится в иске NYT.

Иск был подан после неоднократных требований в адрес Perplexity о прекращении использования контента с сайта NYT. Такие уведомления направлялись неоднократно в течение последних двух лет, но были проигнорированы. NYT требует возмещения ущерба и просит суд навсегда запретить Perplexity заниматься подобной деятельностью. Газета Chicago Tribune также подала в четверг иск о нарушении авторских прав против Perplexity.

Perplexity стала объектом нескольких судебных исков после того, как Forbes и Wired обвинили стартап в обходе платного доступа к их сайтам и использования их контента. NYT выдвигает аналогичные обвинения в своём иске, заявляя, что роботы Perplexity «намеренно игнорировали или обходили технические меры защиты контента», такие как файл robots.txt, который прямо указывает на разделы сайта, которые боты не должны сканировать и индексировать.

В июне британская корпорация BBC (Би-би-си) пригрозила иском Perplexity, заявив, что «базовая модель искусственного интеллекта» американского стартапа «была обучена с использованием контента BBC». Для телекомпании это стало первой попыткой пресечь деятельность технологических стартапов, использующих огромные запасы контента BBC для обучения нейросетей.

В августе компания Cloudflare обвинила стартап Perplexity в массовом скрапинге веб-сайтов, которые явным образом запрещают сбор данных. Согласно исследованию Cloudflare, опубликованному 4 августа, боты Perplexity игнорировали технические ограничения, установленные в файле robots.txt, и продолжали извлекать и копировать контент с десятков тысяч доменов, создавая миллионы запросов ежедневно.

В сентябре «Британская энциклопедия» (Encyclopedia Britannica) и её дочерняя компания Merriam-Webster подали иск в федеральный суд Нью-Йорка против компании Perplexity AI, обвинив её в нарушении авторских прав и товарных знаков. В иске обе компании утверждают, что система ответов Perplexity копирует их сайты, крадёт интернет-трафик и занимается плагиатом их материалов, защищённых авторским правом.

«Издатели судятся с новыми технологическими компаниями уже сто лет, начиная с радио, телевидения, интернета, социальных сетей, а теперь и ИИ, — заявил представитель Perplexity Джесси Дуайер (Jesse Dwyer). — К счастью, это никогда не работало, иначе мы бы все говорили об этом по телеграфу». Тем не менее, Perplexity попыталась смягчить ситуацию, запустив в прошлом году программу по разделению доходов от рекламы с издателями.

В конце октября Perplexity подписала многолетнее лицензионное соглашение с Getty Images, которое позволяет Perplexity отображать защищённый авторским правом контент в результатах своего поиска на основе искусственного интеллекта. Эта сделка знаменует заметный сдвиг в политике Perplexity, которая неоднократно подвергалась обвинениям в нарушении авторских прав и плагиате, и сигнализирует о стремлении компании к установлению более формальных партнёрских отношений в сфере контента.