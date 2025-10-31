Perplexity договорилась с Getty Images — ИИ-поиск получит легальный контент

Perplexity подписала многолетнее лицензионное соглашение с Getty Images, которое позволяет Perplexity отображать защищённый авторским правом контент в результатах своего поиска на основе искусственного интеллекта. Эта сделка знаменует заметный сдвиг в политике Perplexity, которая неоднократно подвергалась обвинениям в нарушении авторских прав и плагиате, и сигнализирует о стремлении компании к установлению более формальных партнёрских отношений в сфере контента.

Сообщается, что Perplexity и Getty Images сотрудничают уже более года в рамках программы для издателей, которая предполагает разделение доходов от рекламы с издателями при появлении их контента в результатах поискового запроса. Но теперь компании заключили новое соглашение, которое, по всей видимости, легализует некоторые из предыдущих случаев использования стоковых фотографий.

Perplexity неоднократно обвинялась в плагиате со стороны нескольких новостных агентств, хотя некоторые эксперты сомневались, является ли деятельность Perplexity нарушением авторских прав. Компания была оштрафована за использование контента из Wall Street Journal, включая фотографии Getty Images. В октябре 2025 года социальная сеть Reddit подала в суд на Perplexity из-за «незаконного сбора пользовательского контента в промышленных масштабах и обходе технических средств доступа к данным».

«Британская энциклопедия» подала иск в федеральный суд Нью-Йорка против Perplexity, обвинив её в нарушении авторских прав и товарных знаков. Британская корпорация BBC пока лишь пригрозила иском. Cloudflare обвинила Perplexity в массовом скрапинге веб-сайтов, которые явным образом запрещают сбор данных.

Сделка с Getty Images позволит Perplexity показывать изображения, не нарушая авторские права, и включать ссылки на первоисточник при каждом появлении изображений в результатах поиска. Вице-президент по стратегическому развитию Getty Images Ник Ансворт (Nick Unsworth), заявил, что соглашение «признаёт важность правильно оформленного согласия и его ценность для улучшения продуктов на базе ИИ».

«Атрибуция и точность имеют основополагающее значение для того, как люди должны понимать мир в эпоху ИИ, — уверена руководитель отдела контента Perplexity Джессика Чан (Jessica Chan). — Вместе мы помогаем людям находить ответы с помощью впечатляющего визуального повествования, гарантируя при этом, что они всегда знают, откуда взялся этот контент и кто его создал».

Акцент Perplexity на атрибуции является частью стратегии компании по защите от обвинений в нарушении авторских прав. Компания подчёркивает, что использование контента издателей, содержащего общедоступные факты, представляет собой «добросовестное использование», так как подобная информация не защищается авторским правом.