Глобальная выручка от реализации чипов в следующем году приблизится к $1 трлн

Бум систем искусственного интеллекта продолжает толкать выручку поставщиков полупроводниковой продукции, втягивая в эту гонку всё новые категории продукции с точки зрения роста цен. В октябре, по данным SIA, выручка мирового рынка полупроводниковых компонентов последовательно выросла на 4,7 % до $69,5 млрд, а по итогам следующего года в целом может приблизиться к $1 трлн.

В годовом сравнении рост октябрьской выручки достиг 27,2 %. Представители WSTS ранее считали, что по итогам 2026 года мировой рынок полупроводниковых компонентов в денежном выражении вырастет до $760,7 млрд, но теперь прогноз увеличен сразу до $975,4 млрд. От этого уровня рукой подать до важной психологической отметки в $1 трлн.

Если вернуться к результатам октября, то в географическом срезе локомотивами выручки в годовом сравнении выступили обе Америки (24,8 %) и Азиатско-Тихоокеанский регион (59,6 %), хотя к последнему также примыкают все страны, не входящие в набор из Китая (18,5 %), Европы (8,3 %) и Японии (-10 %). Последовательно выручка сильнее всего выросла в октябре в Азиатско-Тихоокеанском регионе и прочих странах (7,2 %), на втором месте оказался Китай (4,4 %), а вот обе Америки продемонстрировали рост в размере всего 3,5 %, поделив позицию с Европой. Япония в данном случае показала скромный прирост выручки на 0,8 %.

По итогам текущего года выручка от реализации чипов на мировом рынке должна вырасти на 22,5 % до $772,2 млрд, как считают представители WSTS. Таким образом, следующий год при условии роста выручки до $975,4 млрд ещё будет способен продемонстрировать увеличение темпов роста до 26,3 %.