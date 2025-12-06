Meta✴ отложила выпуск очков смешанной реальности Phoenix на 2027 год для «для проработки деталей»

Компания Meta✴ решила перенести выпуск очков смешанной реальности Phoenix на 2027 год — дополнительное время поможет компании доработать проект, сообщил накануне Business Insider со ссылкой на внутреннюю служебную записку.

Первоначально устройство должно было поступить в продажу во второй половине 2026 года, но компания решила поработать над ним ещё, чтобы лучше подготовить его ко встрече с публикой. Перенос даты выпуска «даст нам гораздо больше времени на проработку деталей», говорится в документе от членов руководства Meta✴ Габриэля Ола (Gabriel Aul) и Райана Кэрнса (Ryan Cairns).

Очки, ранее известные под кодовым именем Puffin, имеют массу около 100 г — ради этого пришлось пожертвовать разрешением дисплеев и производительностью; их возможности скромнее, чем у передовой Apple Vision Pro. Технология смешанной реальности сочетает возможности дополненной и виртуальной: объекты реального мира в пространстве пользователя взаимодействуют с цифровыми.

Ранее стало известно, что Meta✴ решила сократить бюджет своего проекта по построению метавселенной на величину до 30 %. Работу над проектом ведёт отдел Reality Labs — он отвечает за гарнитуры смешанной реальности Quest, умные очки Ray-Ban совместно с EssilorLuxottica; к выходу готовятся полноценные очки дополненной реальности.