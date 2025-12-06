Сегодня 06 декабря 2025
Марк Цукерберг лично развозил домашний суп ИИ-специалистам, которых пытался переманить

Есть мнение, что путь к сердцу лежит через желудок. Видимо, этим тезисом решил руководствоваться и гендиректор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), когда поставил цель привлечь в свою компанию лучших специалистов в области искусственного интеллекта — некоторым он лично привозил суп домашнего приготовления.

Источник изображения: Mark Zuckerberg

Об этом рассказал старший научный сотрудник OpenAI Марк Чэнь (Mark Chen). «Довольно интересно и забавно было смотреть, как всё со временем раскручивается. Знаете, есть ряд любопытных историй, как Цукерберг лично привозил суп людям, которых пытался у нас переманить», — рассказал он в недавнем интервью. Когда Чэнь услышал об этом, поступок Цукерберга поначалу его шокировал, но потом и OpenAI взяла этот приём на заметку. «Я тоже привозил суп людям, которых мы набирали из Meta», — признался он со смехом.

Если у OpenAI постоянно кто-то пытается переманивать учёных и инженеров, значит, у неё сильные позиции в гонке ИИ. «Мы постоянно под атакой. Вот так становится ясно, что мы — лидер, да? Любая компания начинает [работать], откуда они начинают набирать сотрудников? В OpenAI. Им нужны знания экспертов, наше видение, наша философия мира. И это мы воспитали столько звёздных учёных, правда? Думаю, OpenAI как не кто иной сегодня создаёт имена в области ИИ», — отметил Марк Чэнь.

Активнее всех проявила себя в этом деле Meta — гигант соцсетей безуспешно пытался переманить «половину» прямых подчинённых Чэня, но лучших специалистов OpenAI удерживает «довольно успешно». Предлагаемая в Meta зарплата для ведущих специалистов может исчисляться сотнями миллионов долларов, рассказал в июне глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) — в отдел Meta Superintelligence Lab ушёл, в частности, один из создателей ChatGPT Шэнцзя Чжао (Shengjia Zhao).

